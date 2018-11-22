Фільм "Король Данило": дивитися онлайн трейлер

Показ історичного блокбастера "Король Данило" в Україні стартує 22 листопада. Трейлер фільму можна дивитися у нас на РБК-Lite

Офіційний трейлер фільму "Король Данило" (YouTube / Invert Pictures Film Studio)

Дія фільму розгортається на Русі на початку 13 століття. Князь Данило і його брат Василько здійснюють наліт на прикордонний замок. Виявляється, що замок належить таємному ордену, і завдяки своїй винахідливості Данило захоплює магістра товариства. Той повідомляє, що зі сходу насувається велика загроза, і закликає князя об'єднатися в боротьбі з могутнім Ханом Батиєм.

Тим часом, Батий нападає на Русь і руйнує міста. Данило Галицький вирішує почати переговори з ворогом. Йому доведеться подолати безліч випробувань і смертельних небезпек.

Кадр з фільму "Король Данило" (YouTube / Invert Pictures Film Studio)

Актори та факти про фільм "Король Данило"

Режисером і сценаристом картини виступив Тарас Химич ("Жива"), а основна команда на знімальному майданчику складалася з 7 осіб.

Головну роль короля Русі Данила Галицького виконав Сергій Ярмошенко - український актор і професійний каскадер. Також у фільмі знімалися: Ринат Хайруллін, Олег Сікірінскій, Юрій Вихованець, Мирослава Рачинська, Ірина Нікітіна та ін.

Спеціально для фільму був відбудований середньовічний міський комплекс з декором і інтер'єрами 13 століття. Для героїв картини спеціально було створено 200 костюмів, за археологічними знахідками відтворено 100 одиниць зброї.

Для зйомок небезпечних сцен було залучено 40 каскадерів, що є найбільшою кількістю серед всіх сучасних українських фільмів.

Нагадаємо, стало відомо, які 10 серіалів були визнані кращими в 2018 році за версією журналу Time.

Також ми публікували підбірку найбільш очікуваних фільмів, які можна подивитися в листопаді.

Відео: РБК-Україна