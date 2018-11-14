"Король Данило": интересные факты о первом украинском блокбастере

Видео: YouTube/Invert Pictures Film Studio

22 ноября на широкие экраны выходит фильм Тараса Химича "Король Данило". Это новый уникальный проект: боевик на основе истории жизни короля Руси Даниила Романовича, который впервые был признан Восточной и Западной церквами, как единогласный правитель крупнейшей в средневековье территории с богатейшими природными ресурсами и совершенной системой правления. Фильм о том, как творилась могущественное государство в сложные времена, и какой нечеловеческой мудрости требовалось, чтобы удержать его границы.

Герои картины "Король Данило" (фото: пресс-служба)

"Король Данило", как говорят авторы картины, - это художественная интерпретация исторического образа. Создатели фильма не претендуют на достоверность, а создают свой миф, как "Король Артур" или "Робин Гуд".

"Да, это - эпос, боевик с элементами драмы и даже комедии. Интересная история становления одного человека, который полностью изменит представление зрителей о Киевской Руси XIII века", - говорит Химич.

Картина "Король Данило" выходит в прокат 22 ноября (фото: пресс-служба)

Мы собрали для вас несколько интересных фактов о фильме "Король Данило".

Основная команда, которая работает над фильмом - это 7 человек.

Специально для съемок был построен средневековый город Холм: с помощью историков и архитекторов воссоздан уникальный комплекс средневекового города центральной Европы ХІІ-ХІІІ веков. Воспроизведено декоры и интерьеры XIII века.

Создана база уникальных костюмов (более 200 комплектов), разработанных под образы фильма, что соединили восточную и западную культуру. Это смесь двух великих цивилизаций средневековья: римо-католической Европы и ортодоксальной Византии.

Заказано около 100 единиц разнообразного оружия, которое воссоздали кузнецы по фотографиям находок археологов.

Роль короля Данила исполняет Сергей Ярмошенко - актер и профессиональный каскадер с опытом работы в зарубежных проектах. Все бои и трюки выполняет сам.

В фильме работает одновременно более 40 каскадеров: впервые за годы независимости на одной площадке работало такое количество украинских каскадеров.

Авторы сознательно отказались от допремьерных показов на фестивалях: фильм должен стартовать в кинотеатрах для зрителя.

Напомним, 8 ноября в широкий прокат в Украине вышел приключенческий экшн режиссера Сергея Лодыгина "Дикое Поле" по мотивам легендарного романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

Видео: РБК-Украина

Ранее мы писали о том, что украинская комедийная картина "Скажене Весілля", премьера которой с участием актеров и звезд, команды картины и более тысячи гостей состоялась 4 октября, побила новый рекорд.

Видео: РБК-Украина