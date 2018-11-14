"Король Данило": интересные факты о первом украинском блокбастере

Видео: YouTube/Invert Pictures Film Studio
22 ноября на широкие экраны выходит фильм Тараса Химича "Король Данило". Это новый уникальный проект: боевик на основе истории жизни короля Руси Даниила Романовича, который впервые был признан Восточной и Западной церквами, как единогласный правитель крупнейшей в средневековье территории с богатейшими природными ресурсами и совершенной системой правления. Фильм о том, как творилась могущественное государство в сложные времена, и какой нечеловеческой мудрости требовалось, чтобы удержать его границы.
Герои картины "Король Данило" (фото: пресс-служба)
"Король Данило", как говорят авторы картины, - это художественная интерпретация исторического образа. Создатели фильма не претендуют на достоверность, а создают свой миф, как "Король Артур" или "Робин Гуд".
"Да, это - эпос, боевик с элементами драмы и даже комедии. Интересная история становления одного человека, который полностью изменит представление зрителей о Киевской Руси XIII века", - говорит Химич.
Картина "Король Данило" выходит в прокат 22 ноября (фото: пресс-служба)
Мы собрали для вас несколько интересных фактов о фильме "Король Данило".
Напомним, 8 ноября в широкий прокат в Украине вышел приключенческий экшн режиссера Сергея Лодыгина "Дикое Поле" по мотивам легендарного романа Сергея Жадана "Ворошиловград".
Видео: РБК-Украина
Ранее мы писали о том, что украинская комедийная картина "Скажене Весілля", премьера которой с участием актеров и звезд, команды картины и более тысячи гостей состоялась 4 октября, побила новый рекорд.
Видео: РБК-Украина