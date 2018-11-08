Фильм "Девушка в паутине": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер боевика "Девушка в паутине" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

"Девушка в паутине" - продолжение истории о хакерше Лисбет Саландер. Мы наконец узнаем секрет о ее прошлом, и почему она избрала такой путь.

Девушка с татуировкой дракона продолжает бороться за справедливость. В ходе очередного расследования она попадает в ловушку, которую словно паук, сплел для Лисбет коварный враг.

После убийства ученого-разработчика искусственного интеллекта она вместе с напарником Микаэлем Блумквистом оказывается в центре сговора чиновников и киберпреступников со всего мира.

Кадр из фильма "Девушка в паутине" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Актеры и факты о фильме

Фильм снят по роману "Девушка, которая застряла в паутине" шведского писателя и журналиста Давида Лагеркранца. Книга входит в детективный цикл "Миллениум".

Режиссером картины стал Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "Не дыши").

Главная роль Лисбет Саландер досталась Клер Фой ("Не в себе", сериал "Корона"). Сыграть девушку с татуировкой дракона также могли Скарлетт Йоханссон, Алисия Викандер, Натали Портман.

Роль журналиста Микаэля Блумквиста исполнил Сверрир Гуднасон ("Бог/Макинрой"). Сильвия Хукс ("Бегущий по лезвию 2049") сыграла сестру Лисбет.

Напомним, стало известно, что студия 20th Century Fox использует искусственный интеллект для прогнозирования успешности фильма.

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Видео: РБК-Украина