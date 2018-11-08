Фільм "Дівчина в павутині": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер бойовика "Дівчина в павутині" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

"Дівчина в павутині" - продовження історії про хакершу Лісбет Саландер. Ми нарешті дізнаємося секрет про її минуле, і чому вона обрала такий шлях.

Дівчина з татуюванням дракона продовжує боротися за справедливість. В ході чергового розслідування вона потрапляє в пастку, яку немов павук, сплів для Лісбет підступний ворог.

Після вбивства вченого-розробника штучного інтелекту вона разом з напарником Мікаелем Блумквістом опиняється в центрі змови чиновників і кіберзлочинців з усього світу.

Кадр з фільму "Дівчина в павутині" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Актори та факти про фільм

Фільм знятий за романом "Дівчина, яка застрягла в павутині" шведського письменника і журналіста Давида Лагеркранца. Книга входить до детективного циклу "Міленіум".

Режисером картини став Феде Альварес ("Зловісні мерці: Чорна книга", "Не дихай").

Головна роль Лісбет Саландер дісталася Клер Фой ("Не в собі", серіал "Корона"). Зіграти дівчину з татуюванням дракона також могли Скарлетт Йоханссон, Алісія Вікандер, Наталі Портман.

Роль журналіста Мікаеля Блумквіста виконав Сверрир Гуднасон ("Бог / Макінрой"). Сільвія Хукс ( "Той, що біжить по лезу 2049") зіграла сестру Лісбет.

Нагадаємо, стало відомо, що студія 20th Century Fox використовує штучний інтелект для прогнозування успішності фільму.

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Відео: РБК-Україна