ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Фільм "Дівчина в павутині": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно 08.11.2018 - 09:00

Офіційний трейлер бойовика "Дівчина в павутині" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

"Дівчина в павутині" - продовження історії про хакершу Лісбет Саландер. Ми нарешті дізнаємося секрет про її минуле, і чому вона обрала такий шлях.

Дівчина з татуюванням дракона продовжує боротися за справедливість. В ході чергового розслідування вона потрапляє в пастку, яку немов павук, сплів для Лісбет підступний ворог.

Після вбивства вченого-розробника штучного інтелекту вона разом з напарником Мікаелем Блумквістом опиняється в центрі змови чиновників і кіберзлочинців з усього світу.

Кадр з фільму "Дівчина в павутині"Кадр з фільму "Дівчина в павутині" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Актори та факти про фільм

Фільм знятий за романом "Дівчина, яка застрягла в павутині" шведського письменника і журналіста Давида Лагеркранца. Книга входить до детективного циклу "Міленіум".

Режисером картини став Феде Альварес ("Зловісні мерці: Чорна книга", "Не дихай").

Головна роль Лісбет Саландер дісталася Клер Фой ("Не в собі", серіал "Корона"). Зіграти дівчину з татуюванням дракона також могли Скарлетт Йоханссон, Алісія Вікандер, Наталі Портман.

Роль журналіста Мікаеля Блумквіста виконав Сверрир Гуднасон ("Бог / Макінрой"). Сільвія Хукс ( "Той, що біжить по лезу 2049") зіграла сестру Лісбет.

Нагадаємо, стало відомо, що студія 20th Century Fox використовує штучний інтелект для прогнозування успішності фільму.

Також раніше ми писали, що комедія "Скажені Весілля" встановила рекорд для українського кіно.

Відео: РБК-Україна

Новини України трейлерпремьера
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся