20th Century Fox использует искусственный интеллект для прогнозирования успешности фильма

Фото: Коллаж РБК-Украина

Машина анализирует видео кадр за кадром и выдает список рекомендаций

Разработчики одной из шести крупнейших американских киностудий, на официальном YouTube-канале которой вышел трейлер фильма о Фредди Меркьюри, 20th Century Fox объяснили, как они изучают содержание кинотрейлеров с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Google Cloud.

Машина анализирует видео кадр за кадром, сравнивает данные с другими пересмотренными трейлерами и делает предположения относительно того, какой категории людей может понравиться фильм.

При анализе видео искусственный интеллект "отмечает" объекты и события, собирает их в категории и изучает, как и в каких условиях они появились и находились на экране. Общая идея этого проекта заключается в том, что различные наборы атрибутов привлекают разную аудиторию.

По словам разработчиков, они хотят понимать аудиторию, так как это является важным фактором для киностудий, которые вкладывают деньги в истории с неясным будущим.

В компании Google, которая сотрудничает в разработке с 20th Century Fox, продемонстрировали как "экспериментальная система прогнозирования посещений и рекомендаций" проанализировала фильм 2017 года "Логан". Отметив частоту и продолжительность появлений различных атрибутов на экране, искусственный интеллект выдал список рекомендаций, которые должны содержать фильмы, чтобы понравиться зрителям "Логана".

Напомним, что Ридли Скотт снимает продолжение "Гладиатора": появились подробности. Сиквел будет о Люциусе, племяннике императора Коммода (которого сыграл Хоакин Феникс) из первого фильма. Повзрослев, он пойдет по стопам персонажа актера Рассела Кроу.

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Видео: РБК-Украина