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Фильм "Скажене Весілля" установил уникальный для украинского кино рекорд

Lite » Кино 06.11.2018 - 12:01
Иллюстративное фото (пресс-служба фильма)
Иллюстративное фото (пресс-служба фильма)

Комедия установила рекорд, который еще год назад казался недостижимым для украинских фильмов

Украинская комедийная картина "Скажене Весілля", продюсером которой стал шоумен Юрий Горбунов, побила новый рекорд. Фильм, который за первый уикенд собрал рекордный бокс-офис, стал первым из отечественных лент, перешагнувших рубеж в 50 млн грн.

"Скажене Весілля" стало золотым! Да, вам не показалось - наш бокс-офис уже пересек границу в 50 млн грн! Теперь он составляет 50 664 012 гривен, а количество зрителей, посмотревших нашу комедию, - 602 409!" - говорится на странице фильма в Facebook.

 
Рекордний бокс-офіс Скаженого Весілля!

Скажене Весілля стало Золотим! Так, вам не здалося — наш бокс-офіс вже перетнув межу у 50 млн. грн Тепер він становить 50 664 012 гривень, а кількість глядачів, що подивилися нашу комедію, — 602 409! Дякуємо, що ви з нами #СкаженеВесілля #СкаженийПродюсер #ЮрійГорбунов #Промінь #Потап #MONATIK #MOZGI #ОлегВинник #НайкращийДень #ЙдуНаСкаженеВесілля

Опубліковано Скажене Весілля Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Видео: Facebook/facebook.com/CrazyWedding.movie

Добавим, что на пятой неделе проката комедия "Скажене Весілля" продолжает собирать полные залы зрителей, а саундтрек "Найкращий День" звучит на каждой свадьбе. 

Напомним, что лента вышла в украинский прокат 4 октября. Незадолго до премьеры состоялся специальный показ фильма с участием актеров и звезд, команды картины и более тысячи гостей. Примечательно, что на презентации можно было стать свидетелями настоящей свадьбы.

Видео: РБК-Украина

Кстати, недавно был презентован второй трейлер приключенческого экшна "Дике Поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

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