Фильм "Быть Астрид Линдгрен": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Быть Астрид Линдгрен" (YouTube/planetakino)

"Быть Астрид Линдгрен" - премьерный фильм ноября 2018, который рассказывает о непростой судьбе всемирно известной детской писательницы из Швеции. Астрид Линдгрен прославилась своими книгами о Малыше и Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок и другими сказками. Показ фильма в кинотеатрах Украины стартует 15 ноября.

Сюжет картины расказывает о том, как девочке из религиозной семьи со строгим воспитанием удалось достичь признания. Юная Астрид не побоялась противостоять законам общества, одна воспитывала сына, работала в издательстве "Блумберг" и сочиняла сказки, где главные герои были такими же борцами, как и она сама.

Кадр из фильма "Быть Астрид Линдгрен" (YouTube/planetakino)

Актеры и факты о фильме

Режиссером биографической драмы о шведской писательнице стала Пернилла Фишер Кристенсен. Идея снять фильм пришла к ней после прочтения газетной статьи о юности Астрид Линдгрен. Сценарий к картине также написала Пернилла Кристенсен совместно с мужем Кимом Фупц Окесоном - известным автором детских рассказов в Швеции.

Роль Астрид Линдгрен исполнила Альба Аугуст, известная по датскому сериалу "Дождь". Также в фильме снимались: Трине Дюрхольм, Мария Бонневи, Магнус Креппер и другие.

Ранее в украинский прокат вышел шведский детективный боевик "Девушка, которая застряла в паутине", трейлер которого можно посмотреть у нас на РБК-Lite.

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Видео: РБК-Украина