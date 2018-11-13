Известная украинская гимнастка дебютировала в кино

Фото: Анна Ризатдинова (коллаж РБК-Украина)

Анна осталась в восторге от съемок

Яркая звезда украинской художественной гимнастики, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) Анна Ризатдинова, которая поразила трогательными фото с сыном, дебютировала в кино.

Выбор чемпионки пришелся на комедийное роуд-муви "Продюсер". По сюжету она — тренер в спортклубе, которая горячо защищает честь поклонниц фитнеса от одного наглого персонажа.

Фото: Анна Ризатдинова в фильме "Продюсер" (пресс-служба)

Анна не скрывает своего восхищения от съемок: "Мне было интересно попробовать себя в кино, и мои ожидания оправдались — все очень понравилось! Сначала я даже волновалась, поскольку не знала, что и как будет происходить, но коллектив на съемочной площадке оказался настолько дружным и сплоченным, что все мои страхи быстро улетучились. Спасибо всей команде и особенно режиссеру фильма, который очень помогал и поддерживал во время съемок. После такого удачного первого опыта хочется сниматься в кино еще и еще. Так что ждем премьеру!"

Фото: Анна Ризатдинова в фильме "Продюсер" (пресс-служба)

Премьера фильма уже скоро — 14 февраля следующего года "Продюсер" выходит на киноэкраны Украины.

В центре сюжета фильма — самоуверенный и самовлюбленный кинопродюсер, которому успех ударил в голову. На невероятные вечеринки он тратит все деньги, заработанные за прошлый фильм, и даже те, что выделены на следующий. Но вот приходит время Х: новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них, как оказалось, нечем... Продюсер должен найти кучу денег и собственноручно доставить их на съемочную площадку за городом. По дороге его ждут удивительные приключения, забавные ситуации и несколько уроков от кармы.

Напомним, вышел первый тизер украинского фильма "Продюсер". В фильме снялись Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Слава Каминская, Павел Зибров, Виктор Андриенко, Андре Тан, Анна Ризатдинова, Александра Кучеренко, Дядя Жора и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, что гимнастка Анна Ризатдинова показала роскошные формы в стильной fashion-съемке. Именитая гимнастка продемонстрировала идеальные коктейльные и вечерние образы.

Кстати, Народный депутат Александр Онищенко "отрекся" от брака с гимнасткой Анной Ризатдиновой, с которой у них есть общий ребенок. Нардеп заявил, что ни с кем не состоит в официально зарегистрированных отношениях. Хотя сына, которого ему родила Ризатдинова, нардеп признает своим.

Видео: РБК-Украина