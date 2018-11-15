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Фільм "Бути Астрід Ліндгрен": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно 15.11.2018 - 08:30

Офіційний трейлер фільму "Бути Астрід Ліндгрен" (YouTube / planetakino)

"Бути Астрід Ліндгрен" - прем'єрний фільм листопада 2018, який розповідає про непросту долю всесвітньо відомої дитячої письменниці зі Швеції. Астрід Ліндгрен прославилася своїми книгами про Малюка і Карлсона, Пеппі Довгупанчоху та іншими казками. Показ фільму в кінотеатрах України стартує 15 листопада.

Сюжет картини розповідає про те, як дівчинці з релігійної родини із суворим вихованням вдалося досягти визнання. Юна Астрід не побоялася протистояти законам суспільства, одна виховувала сина, працювала у видавництві "Блумберг" і складала казки, де головні герої були такими ж борцями, як і вона сама.

Кадр з фільму "Бути Астрід Ліндгрен" Кадр з фільму "Бути Астрід Ліндгрен" (YouTube / planetakino)

Актори та факти про фільм

Режисером біографічної драми про шведську письменницю стала Пернілла Фішер Крістенсен. Ідея зняти фільм прийшла до неї після прочитання газетної статті про юність Астрід Ліндгрен. Сценарій до картини також написала Пернілла Крістенсен спільно з чоловіком Кімом Фупц Окесоном - відомим автором дитячих оповідань у Швеції.

Роль Астрід Ліндгрен виконала Альба Аугуст, відома участю в датському серіалі "Дощ". Також у фільмі знімалися: Тріне Дюрхольм, Марія Бонневі, Магнус Креппер і інші.

Раніше в український прокат вийшов шведський детективний бойовик "Дівчина, яка застрягла в павутині", трейлер якого можна подивитися у нас на РБК-Lite.

Також ми писали про те, що відома українська гімнастка дебютувала в кіно, де їй дісталася роль тренера.

Відео: РБК-Україна

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