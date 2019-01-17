Фильм "1+1: Новая история": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "1+1: Новая история" (YouTube/UFD Independent Films)

Комедия "1+1: Новая история" - ремейк французского фильма, который в 2011 году покорил сердца миллионов зрителей. Премьера в Украине намечена на 17 января.

В голливудской версии действие сюжета также разворачивается вокруг взаимоотношений богача, многие годы прикованного к инвалидному креслу, и его нового темнокожего помощника.

Миллиардер Филипп был парализован в результате несчастного случая. Несмотря на огромные финансовые возможности и привилегии, Филипп теряет смысл жизни.

Однажды, после долгих поисков личного помощника, богач нанимает парня по имени Делл, который оказывается бывшим заключенным.

Совершенно разные герои неожиданно сближаются и находят общий язык, после чего их жизни круто меняются.

Кадр из фильма "1+1: Новая история" (YouTube/UFD Independent Films)

Режиссером комедии стал Нил Бергер ("Иллюзионист", "Области тьмы"). Главные роли исполнили Брайан Крэнстон (сериал "Во все тяжкие") и Кэвин Харт (сериал "Американская семейка"). В фильме также снимались Николь Кидман, Джулианна Маргулис, Эйджа Наоми Кинг и другие.

Примечательно, что роль миллиардера Филиппа мог исполнить Колин Ферт, а на роль Делла претендовали Идрис Эльба, Крис Такер, Джейми Фокс и Крис Рок.

Напомним, ранее были названы лауреаты престижной кинопремии Critics' Choice Awards 2019. Награды за лучший фильм и режисуру достались ленте "Рома" Альфонсо Куарона.

Также стал известен полный список номинантов на премию BAFTA 2019. Церемония вручения "британского Оскара" состоится 10 февраля.

Видео: РБК-Украина