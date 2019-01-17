ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Фильм "1+1: Новая история": смотреть онлайн трейлер

Lite » Кино и ТВ 17.01.2019 - 07:00

Официальный трейлер фильма "1+1: Новая история" (YouTube/UFD Independent Films)

Комедия "1+1: Новая история"  - ремейк французского фильма, который в 2011 году покорил сердца миллионов зрителей. Премьера в Украине намечена на 17 января.

В голливудской версии действие сюжета также разворачивается вокруг взаимоотношений богача, многие годы прикованного к инвалидному креслу, и его нового темнокожего помощника.

Миллиардер Филипп был парализован в результате несчастного случая. Несмотря на огромные финансовые возможности и привилегии, Филипп теряет смысл жизни. 

Однажды, после долгих поисков личного помощника, богач нанимает парня по имени Делл, который оказывается бывшим заключенным. 

Совершенно разные герои неожиданно сближаются и находят общий язык, после чего их жизни круто меняются.

Кадр из фильмаКадр из фильма "1+1: Новая история" (YouTube/UFD Independent Films)

Режиссером комедии стал Нил Бергер ("Иллюзионист", "Области тьмы"). Главные роли исполнили Брайан Крэнстон (сериал "Во все тяжкие") и Кэвин Харт (сериал "Американская семейка"). В фильме также снимались Николь Кидман, Джулианна Маргулис, Эйджа Наоми Кинг и другие.

Примечательно, что роль миллиардера Филиппа мог исполнить Колин Ферт, а на роль Делла претендовали Идрис Эльба, Крис Такер, Джейми Фокс и Крис Рок.

Напомним, ранее были названы лауреаты престижной кинопремии Critics' Choice Awards 2019. Награды за лучший фильм и режисуру достались ленте "Рома" Альфонсо Куарона.

Также стал известен полный список номинантов на премию BAFTA 2019. Церемония вручения "британского Оскара" состоится 10 февраля.

Видео: РБК-Украина

Фильм "Темное зеркало": смотреть онлайн трейлер Фильм "Игра памяти": смотреть онлайн трейлер
Новости Украины трейлерпремьера
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь