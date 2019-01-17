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Фільм "1+1: Нова історія": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно та ТБ 17.01.2019 - 07:00

Офіційний трейлер фільму "1+1: Нова історія" (YouTube / UFD Independent Films)

Комедія "1+1: Нова історія" - ремейк французького фільму, який в 2011 році підкорив серця мільйонів глядачів. Прем'єра в Україні намічена на 17 січня.

У голлівудській версії дія сюжету також розгортається навколо взаємовідносин багатія, прикутого до інвалідного крісла, та його нового темношкірого помічника.

Мільярдер Філіп був паралізований в результаті нещасного випадку. Незважаючи на величезні фінансові можливості і привілеї, Філіп втрачає сенс життя.

Одного разу, після довгих пошуків особистого помічника, багач наймає хлопця на ім'я Делл, який виявляється колишнім в'язнем.

Абсолютно різні герої несподівано зближуються і знаходять спільну мову, після чого їх долі круто змінюються.

Кадр з фільму "1+1: Нова історія"Кадр з фільму "1+1: Нова історія" (YouTube / UFD Independent Films)

Режисером комедії став Ніл Бергер ("Ілюзіоніст", "Області пітьми"). Головні ролі виконали Браян Кренстон (серіал "У всі тяжкі") і Кевін Харт (серіал "Американська сімейка"). У фільмі також знімалися Ніколь Кідман, Джуліанна Маргуліс, Ейджа Наомі Кінг та інші.

Примітно, що роль мільярдера Філіпа міг виконати Колін Ферт, а на роль Делла претендували Ідріс Ельба, Кріс Такер, Джеймі Фокс і Кріс Рок.

Нагадаємо, раніше були названі лауреати престижної кінопремії Critics 'Choice Awards 2019. Нагороди за кращий фільм і режисуру дісталися стрічці "Рома" Альфонсо Куарона.

Також став відомий повний список номінантів на премію BAFTA 2019. Церемонія вручення "британського Оскара" відбудеться 10 лютого.

Відео: РБК-Україна

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