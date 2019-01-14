Critics' Choice Awards 2019: названы лауреаты престижной кинопремии

Фото: (twitter.com/criticschoice)

В номинации "Лучшая актриса" награду вручили не одной, а сразу двум звездам

В ночь с 13 на 14 января в Санта-Монике (США) состоялась 24-я церемония вручения наград Critics' Choice Awards 2019. Это ежегодная премия ассоциации телевизионных журналистов Америки, которая проводится с 1996 года. Полный список победителей опубликован на сайте кинопремии.

В номинации "Лучшая актриса" были названы сразу две победительницы – исполнительница главной роли в фильме "Жена" Гленн Клоуз и Леди Гага, которая сыграла в фильме "Звезда родилась".

Последняя не смогла скрыть эмоций и расплакалась на сцене, а в своей благодарственной речи упомянула жениха Кристиана Карино и коллегу по фильму Брэдли Купера.

"Брэдли, ты просто волшебный кинорежиссер. И такой же потрясающий человек. Я никогда прежде не работала с таким актером или режиссером, как ты. Ты был любовью всей моей жизни и в то же время человеком, стоящим за камерой", - отметила Леди Гага.

К слову, еще одна "ничья" была в номинации за "Лучшую женскую роль в телефильме": ее поделили Эми Адамс ("Острые предметы") и Патришия Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").

Лидером по количеству наград стала "Рома" Альфонсо Куарона, победившая в четырех номинациях.

На красной дорожке церемонии блистали Джулия Робертс, Эмили Блант, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Клэр Фой, Леди Гага, Эми Адамс и другие звезды.

Список победителей премии Critics' Choice Awards 2019:

Лучший фильм — "Рома" (Roma)

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, "Рома" (Roma)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Лучший актер — Кристиан Бейл, "Власть" (Vice)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Лучшая актриса — Гленн Клоуз, "Жена" (The Wife); Леди Гага, "Звезда родилась" (A Star Is Born)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга" (Green Book)

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, "Если Бил-стрит смогла бы заговорить"

Лучший молодой актер/актриса — Элси Фишер, "Восьмой класс" (Eight Grade)

Лучшая комедия — "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians)

Лучший актер в комедии — Кристиан Бейл, "Власть" (Vice)

Лучшая актриса в комедии — Оливия Колман, "Фаворитка" (The Favourite)

Лучший драматический сериал — "Американцы" (The Americans)

Лучший актер в драматическом сериале — Мэттью Риз, "Американцы" (The Americans)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Сандра О, "Убивая Еву" (Killing Eve)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Ноа Эммерих, "Американцы" (The Americans)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Тэнди Ньютон, "Мир Дикого Запада" (Westworld)

Лучший комедийный сериал — "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хейдер, "Барри" (Barry)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мэйзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале Генри Уинклер, "Барри" (Barry)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"(The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучший актерский состав — "Фаворитка" (The Favourite)

Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Лучший боевик — "Миссия невыполнима: Последствия" (Mission: Impossible – Fallout)

Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов — "Тихое место" (A Quiet Place)

Лучший фильм на иностранном языке — "Рома" (Roma)

Лучший саундтрек — Shallow, Леди Гага и Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Лучшая женская роль в телефильме —Эми Адамс, "Острые предметы" (Sharp Objects); Патрисия Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

Лучшая мужская роль в телефильме — Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче: американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Напомним, украинский режиссер Любомир Левицкий рассказал о закулисье Золотого Глобуса 2019. Вскоре после церемонии появился полный список победителей премии.

Мы также писали о том, что американские актрисы блистали на Золотом глобусе 2019 в платьях от украинских дизайнеров.

Кстати, были объявлены номинанты на премию BAFTA 2019, которую называют "британским Оскаром".