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Стало известно, сколько уникальное фэнтези по сказке Сашка Лирныка собрало в прокате

Lite » Кино 06.11.2018 - 19:40

Трейлер фильма "Чорний козак" (Видео: YouTube / UFD Independent Films) 

Украинский аматорский фильм "Чорний козак", снятый режиссером Владиславом Чабанюком по мотивам сказки Сашка Лирныка, за 11 дней отечественного кинопроката собрал кассу в более 550 тысяч гривен. Картину с 25 октября по 4 ноября посмотрели 6997 зрителей, купив билеты на сумму 551 039 гривен, сообщает kinobuk.com.

В первый уикенд кинопроката мистичесий фильм демонстрировали на 64 экранах при средней цене билета 81 гривна. Его посмотрели 3842 зрителей, и кассовые сборы составили 311 320 гривен. 

Во второй уикенд - с 1 по 4 ноября - количество экранов, на которых демонстрировали фильм "Чорний козак", упала на 70% - до 19 984 зрителей, которые купили билеты на сумму 81 763 гривен. 

Стало известно, сколько уникальное фэнтези по сказке Сашка Лирныка собрало в прокате

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films) 

Фэнтези "Чорний козак" снят по произведению Сашка Лирныка "О вдове Ганна Шулячке, Черном Козаке и страшном заклятии".

Смета ленты - полностью деньги волонтеров - составила чуть более 3 миллионов гривен. Адаптацией сценария и режиссурой занялся Владислав Чабанюк. Работа над фильмом велась начиная с 2008 года. 

Отмечается, что в картине снялась только одна профессиональная актриса - Марина Юрчак, которая исполнила главную роль.

Стало известно, сколько уникальное фэнтези по сказке Сашка Лирныка собрало в прокате

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films) 

События фильма "Чорний козак" происходят в ХVII веке в украинском селе.

"От мужа, который ушел на войну, красавице Ганне остается только кольцо, сабля и дочь. Ганна отказывает многочисленным женихам и сама ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи - по ночам кто-то приходит к усадьбе и выполняет самую тяжелую работу - пашет в поле, чинит ворота, прочее. Гадалка дает Ганне заколдованный яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И увидела она Черного Козака, проклятого не видать солнечного света...", - говорится в описании картины.

Стало известно, сколько уникальное фэнтези по сказке Сашка Лирныка собрало в прокате

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films) 

Аматорский характер работы над фильмом не помешал "Чорному козаку" заинтересовать кинозрителей. 

Дистрибьютором "Чорного козака" стала компания Ukrainian Film Distribution.

Стало известно, сколько уникальное фэнтези по сказке Сашка Лирныка собрало в прокате

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films) 

Ранее сообщалось, что украинская комедийная картина "Скажене Весілля" побила новый рекорд. Фильм, который за первый уикенд собрал рекордный бокс-офис, стал первым из отечественных лент, перешагнувших рубеж в 50 млн грн.

Также мы писали о том, что легендарный актер Богдан Бенюк оценил состояние украинского кино.

Напомним, в Украине и России запретили показ нового голливудского боевика "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях.

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