Стало известно, сколько уникальное фэнтези по сказке Сашка Лирныка собрало в прокате

Трейлер фильма "Чорний козак" (Видео: YouTube / UFD Independent Films)

Украинский аматорский фильм "Чорний козак", снятый режиссером Владиславом Чабанюком по мотивам сказки Сашка Лирныка, за 11 дней отечественного кинопроката собрал кассу в более 550 тысяч гривен. Картину с 25 октября по 4 ноября посмотрели 6997 зрителей, купив билеты на сумму 551 039 гривен, сообщает kinobuk.com.

В первый уикенд кинопроката мистичесий фильм демонстрировали на 64 экранах при средней цене билета 81 гривна. Его посмотрели 3842 зрителей, и кассовые сборы составили 311 320 гривен.

Во второй уикенд - с 1 по 4 ноября - количество экранов, на которых демонстрировали фильм "Чорний козак", упала на 70% - до 19 984 зрителей, которые купили билеты на сумму 81 763 гривен.

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films)

Фэнтези "Чорний козак" снят по произведению Сашка Лирныка "О вдове Ганна Шулячке, Черном Козаке и страшном заклятии".

Смета ленты - полностью деньги волонтеров - составила чуть более 3 миллионов гривен. Адаптацией сценария и режиссурой занялся Владислав Чабанюк. Работа над фильмом велась начиная с 2008 года.

Отмечается, что в картине снялась только одна профессиональная актриса - Марина Юрчак, которая исполнила главную роль.

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films)

События фильма "Чорний козак" происходят в ХVII веке в украинском селе.

"От мужа, который ушел на войну, красавице Ганне остается только кольцо, сабля и дочь. Ганна отказывает многочисленным женихам и сама ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи - по ночам кто-то приходит к усадьбе и выполняет самую тяжелую работу - пашет в поле, чинит ворота, прочее. Гадалка дает Ганне заколдованный яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И увидела она Черного Козака, проклятого не видать солнечного света...", - говорится в описании картины.

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films)

Аматорский характер работы над фильмом не помешал "Чорному козаку" заинтересовать кинозрителей.

Дистрибьютором "Чорного козака" стала компания Ukrainian Film Distribution.

"Чорний козак" (Скрин: YouTube / UFD Independent Films)

Ранее сообщалось, что украинская комедийная картина "Скажене Весілля" побила новый рекорд. Фильм, который за первый уикенд собрал рекордный бокс-офис, стал первым из отечественных лент, перешагнувших рубеж в 50 млн грн.

Также мы писали о том, что легендарный актер Богдан Бенюк оценил состояние украинского кино.

Напомним, в Украине и России запретили показ нового голливудского боевика "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях.

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Видео: РБК-Украина