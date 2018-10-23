Самый ожидаемый в Европе: украинское фэнтези назвали самым ярким

Скриншот фильма

Это произошло на рижском кинофестивале. Всего там было представлено 13 кинолент из разных стран

Украинский семейный фильм "Круг Жизни" признали самой ожидаемой кинолентой из Европы. Эту приятную новость опубликовали на сайте пресс-службы Украинского культурного фонда.

Так, детское кино из жанра фэнтези "Круг жизни", съемки которого проходили в Украине, получило высокие баллы оценок на Форуме детского кино. К слову, он проводился в рамках Рижского международного кинофестиваля.

Украинский фэнтезийный фильм был назван одним из самых ярких событий в европейском детском кино. На фестивале кино жюри и дети, которые там были, назвали "Круг жизни" наиболее ожидаемым для них фильмом.

На кинофестивале всего представили тринадцать работ от украинского, польского, чешского, грузинского, эстонского и латвийского кинематографа.

Кстати, в премьерном киевскго кинотеатра "Оскар" состоялась гала-премьера украинской драмы "Донбасс".

Напомним, что фильм "Донбасс" поедет от Украины на кинопремию "Оскар". Лента будет соревноваться за награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как сообщалось ранее, накануне дня украинского кино известные режиссеры и актеры рассказали, чем в украинском кинематографе можно гордиться и чего нам еще не хватает.

Видео: РБК-Украина