На екрани вийшов довгоочікуваний український історичний блокбастер

Трейлер фільму "Король Данило" (Відео: YouTube / Invert Pictures Film Studio)

В Україні відбулася прем'єра масштабного історичного екшна "Король Данило", режисером і сценаристом якого виступив Тарас Химич. Презентація пройшла у Тернополі, в якому проходили зйомки картини, передає у п'ятницю, 23 листопада, ресурс "За Збручем".

Взагалі для створення історичного блокбастера зйомочна команда працювала на тридцяти локаціях Західної України.

Дія стрічки розгортається на Русі на початку XIII століття. Князь Данило і його брат Василько здійснюють наліт на прикордонний замок. Виявляється, що замок належить до таємного ордену, і завдяки своїй винахідливості Данило захоплює магістра суспільства. Той повідомляє, що з сходу насувається велика загроза, і закликає князя об'єднатися в боротьбі з могутнім Ханом Батиєм. Тим часом, Батий нападає на Русь і руйнує міста. Данило Галицький вирішує почати переговори з ворогом. йому належить подолати безліч випробувань і смертельних небезпек.

Герої картини "Король Данило" (фото: прес-служба)

Зйомки історичного бойовика "Король Данило" почалися в 2017 році.

Зазначається, що в Івано-Франківську в кінотеатрі "Космос" у суботу, 24 листопада о 18:30 відбудеться прес-конференція та ексклюзивний передпрем'єрний показ для іванофранківців з можливістю поспілкуватися з творцями нового українського фільму "Король Данило".

Знімальна команда фільму "Король Данило" в Івано-Франківську (Фото: facebook.com/koroldanylo)

На офіційній Facebook-сторінці фільму опублікували попередній список кінотеатрів, в яких відбувається прокат "Король Данило":

Київ:

Кінотеатр "Планета кіно"

Кінотеатр "Cinema City" Ocean Plaza

Кінотеатр ККФ "Лейпциг"

Кінотеатр ККФ "Флоренція"

Кінотеатр "Ліра"

Кінотеатр "Київ" з 29.11

Кінотеатр Мультиплекс Lavinia Mall

Кінотеатр Мультиплекс Sky Mall

Кінотеатр Мультиплекс Проспект

Львів:

Кінотеатр "Планета кіно", ТРЦ Форум

Кінотеатр "Планета кіно", ТРЦ King Kross

Кінотеатр "Кінопалац"

Кінотеатр Мультиплекс Victoria's Gardens

Суми:

Кінотеатр "Планета кіно"

Харків:

Кінотеатр "Планета кіно"

Мультиплекс "Дафі"

Одеса:

Кінотеатр "Планета кіно", Котовського

Кінотеатр "Планета кіно", Таїрова

Кінотеатр "Cinema City"

Рівно:

Кінотеатр "Кінопалац"

Херсон:

Кінотеатр "Ювілейний"

Луцьк:

"Кінотеатр " Адреналін"

"Кінотеатр Прем'єр Сіті"

Запоріжжя:

"Кінотеатр " Байда"

Тернопіль:

"Cinema City"

Івано-Франківськ

Кінотеатр "Лінія кіно Космос"

Кінотеатр "Люм'єр"

Володимир-Волинський:

"Кінотеатр їм Т. Шевченка"

Червоноград:

"Кінотеатр Сіті"

Коломия:

Кінотеатр "Стрічка: кіно і кава"

Дніпро:

Кінотеатр Мультиплекс Проспект

Біла Церква:

"Кінотеатр Довженка" з 29.11

Картина "Король Данило" (фото: прес-служба)

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаві факти про першому українському блокбастері "Король Данило".

Також повідомлялося, що український аматорський фільм "Чорний козак", знятий режисером Владиславом Чабанюком за мотивами казки Сашка Лірника, за 11 днів вітчизняного кінопрокату зібрав касу в понад 550 тисяч гривень.

Зазначимо, що український сімейний фільм "Коло Життя" визнали найбільш очікуваною кінострічкою з Європи.

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Відео: РБК-Україна