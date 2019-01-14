Critics' Choice Awards 2019: названі лауреати престижної кінопремії

Фото: (twitter.com/criticschoice)

В номінації "Краща актриса" нагороду вручили не одній, а відразу двом зіркам

У ніч з 13 на 14 січня в Санта-Моніці (США) відбулася 24-а церемонія вручення нагород Critics' Choice Awards 2019. Це щорічна премія асоціації телевізійних журналістів Америки, яка проводиться з 1996 року. Повний список переможців опублікований на сайті кінопремії.

У номінації "Краща актриса" були названі відразу дві переможниці – виконавиця головної ролі у фільмі "Дружина" Гленн Клоуз і Леді Гага, яка зіграла у фільмі "Зірка народилася".

Остання не змогла приховати емоцій і розплакалася на сцені, а у своїй вдячній промові згадала нареченого Крістіана Карино і колегу по фільму Бредлі Купера.

"Бредлі, ти просто чарівний кінорежисер. І такий же приголомшливий чоловік. Я ніколи раніше не працювала з таким актором або режисером, як ти. Ти був любов'ю всього мого життя і в той же час людиною, що стоїть за камерою", - зазначила Леді Гага.

До речі, ще одна "нічия" була у номанації за "Кращу жіночу роль у телефільмі": її поділили Емі Адамс ("Гострі предмети") та Патрішия Аркетт ("Втеча з тюрми Даннемора").

Лідером за кількістю нагород стала "Рома" Альфонсо Куарона, яка перемогла у чотирьох номінаціях.

На червоній доріжці церемонії блищали Джулія Робертс, Емілі Блант, Ніколь Кідман, Шарліз Терон, Клер Фой, Леді гага, Емі Адамс та інші зірки.

Список переможців премії Critics' Choice Awards 2019:

Кращий фільм — "Рома" (Roma)

Кращий режисер Альфонсо Куарон, "Рома" (Roma)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Кращий актор Крістіан Бейл, "Влада" (Vice)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Краща актриса — Гленн Клоуз, "Дружина" (The Wife); Леді Гага, "Зірка народилася" (A Star Is Born)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Кращий актор другого плану — Махершала Алі, "Зелена книга" (Green Book)

Краща актриса другого плану — Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт змогла б заговорити"

Кращий молодий актор/актриса — Елсі Фішер, "Восьмий клас" (Eight Grade)

Краща комедія — "Шалено багаті азіати" (Crazy Rich Asians)

Кращий актор в комедії — Крістіан Бейл, "Влада" (Vice)

Краща актриса в комедії — Олівія Колман, "Фаворитка" (The Favourite)

Кращий драматичний серіал — "Американці" (The Americans)

Кращий актор в драматичному серіалі — Меттью Різ, "Американці" (The Americans)

Краща актриса в драматичному серіалі — Сандра О, "Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

Кращий актор другого плану в драматичному серіалі — Ноа Еммеріх, "Американці" (The Americans)

Краща актриса другого плану в драматичному серіалі — Тенді Ньютон, "Світ Дикого Заходу" (Westworld)

Кращий комедійний серіал — "Дивна місіс Мейзел" (The Marvelous MrsMaisel)

Кращий актор в комедійному серіалі — Білл Хейдер, "Баррі" (Barry)

Краща актриса в комедійному серіалі — Рейчел Броснахэн, "Дивна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кращий актор другого плану в комедійному серіалі Генрі Уінклер, "Баррі" (Barry)

Краща актриса другого плану в комедійному серіалі — Алекс Борштейн, "Дивна місіс Мейзел"(The Marvelous Mrs. Maisel)

Кращий акторський склад — Фаворитка" (The Favourite)

Кращий анімаційний фільм — "Людина-павук: Через всесвіти" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Кращий бойовик "Місія нездійсненна: Наслідки" (Mission: Impossible – Fallout)

Кращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів — "Тихе місце" (A Quiet Place)

Кращий фільм на іноземній мові — "Рома" (Roma)

Кращий саундтрек — Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер ("Зірка народилася")

Краща жіноча роль у телефільмі —Емі Адамс, "Гострі предмети" (Sharp Objects); Патрісія Аркетт, "Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)

Краща чоловіча роль у телефільмі — Даррен Крісс, "Вбивство Джанні Версаче: американська історія злочинів" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Фото: (twitter.com/criticschoice)

Нагадаємо, український режисер Любомир Левицький розповів про закулісся Золотого Глобуса 2019. Незабаром після церемонії з'явився повний список переможців премії.

Ми також писали про те, що американські актриси блищали на Золотому глобусі 2019 в сукнях від українських дизайнерів.

До речі, були оголошені номінанти на премію BAFTA 2019, яку називають "британським Оскаром".