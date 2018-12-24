Время достижения результатов: "послание Луны" на 24 декабря

Иллюстративное фото (artfile.me)

Желательно уделить время семье и друзьям

Понедельник, 24 декабря - это момент празднования, период сбора урожая и достижения хороших результатов. Об этом рассказала известный парапсихолог и метафизик Наталия Милагра в своем "Послании Луны" на этот день.

"Видимая часть Луны отражает солнечный свет. Символически - это проявление самой чистой красоты и магнетизма. Это благоприятный момент для того, чтобы научиться пожинать плоды, которые придут благодаря вашей преданности своему делу и стойкости перед трудностями. Время получения ожидаемых результатов от тех усилий, которые вы посвятили своим идеям и проектам", - отметила эксперт.

По ее словам, этот лунный период раскрывает в женщине способность проявиться в общении.

"Ваш свет становится таким же ярким, как излучение Луны. Тело женщины начинает производить гормон, который источает запах, который привлекает ее партнера, увеличивая ее либидо. Время активизации женской энергии, эмоционально - чувственной сферы, творческой энергии и подсознания", - сообщила Милагра.

Наталья Милагра (фото: facebook.com/melagra)

Парапсихолог советует в этот день уделить время семье и детям, для женщин, к тому же, благоприятно общаться с подругами.

Ранее Милагра поведала РБК-LITE о том, чего ждать в ноябре 2018 года Ракам, Стрельцам, Водолеям, Близнецам, Девам, Львам, Весам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам, Овнам и Тельцам.

Также Наталья рассказала украинцам, как стать счастливее в период Убывающей Луны.

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