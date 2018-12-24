Час досягнення результатів: "послання Місяця" на 24 грудня

Ілюстративне фото (artfile.me)

Бажано приділити час сім'ї і друзям

Понеділок, 24 грудня - це момент святкування, період збору врожаю та досягнення хороших результатів. Про це розповіла відомий парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра у своєму "Посланні Місяця" на цей день.

"Видима частина Місяця відбиває сонячне світло. Символічно - це прояв самої чистої краси та магнетизму. Це сприятливий момент для того, щоб навчитися пожинати плоди, які прийдуть завдяки вашій відданості своїй справі і стійкості перед труднощами. Час отримання очікуваних результатів від тих зусиль, які ви присвятили своїм ідеям і проектам", - зазначила експерт.

За її словами, цей місячний період розкриває в жінці здатність проявитися у спілкуванні.

"Ваш світ стає таким же яскравим, як випромінювання Місяця. Тіло жінки починає виробляти гормон, який виділяє запах, який приваблює її партнера, збільшуючи її лібідо. Час активізації жіночої енергії, емоційно - чуттєвої сфери, творчої енергії та підсвідомості", - повідомила Мілагра.

Наталія Мілагра (фото: facebook.com/melagra)

Парапсихолог радить у цей день приділити час сім'ї і дітям, для жінок, до того ж, сприятливо спілкуватися з подругами.

Раніше Мілагра розповіла РБК-LITE про те, чого чекати в листопаді 2018 року Ракам, Стрільцям, Водоліям, Близнюкам, Дівам, Левам, Терезам, Скорпіонам, Козерогам, Рибам, Овнам і Тельцям.

Також Наталія розповіла українцям, як стати щасливішими в період Місяця, що убуває.

Крім того, ми вже писали, як привернути удачу і багатство в 2019 році. Поради дала астролог Наталя Анісімова. Вона розповіла, які ритуали необхідно провести, щоб в 2019 році завжди супроводжувала удача.

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