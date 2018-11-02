Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать

Коллаж РБК-Украина

О том, чего ждать всем знакам Зодиака в ноябре - в материале РБК-LITE

Известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра рассказала РБК-LITE о том, чего ждать в ноябре 2018 года Ракам, Стрельцам, Водолеям, Близнецам, Девам, Львам, Весам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам, Овнам и Тельцам.

Что ждет разные знаки Зодиака в любви, отношениях, карьере; что можно и чего нельзя делать в последний месяц осени - читайте в нашем материале.

Овен

У вас возникнет желание иметь больше прав на вашу собственность. Идеальное время для того, что бы заняться этим вопросом. Большая вероятность найти свою вторую половинку. В существующих отношениях вы сможете найти компромис, это будет способствовать совместному росту и проявлению лучшего друг в друге. Возникшее напряжение в отношениях поможет вам сблизиться и усовершенствовать друг друга.

Телец

В этом месяце актуализируется тема брака и отношений. Даже обычное увлечение может перерасти в большую любовь. Обострится естественное стремление быть в отношениях. Будьте реалистичны в выборе партнёра. Ваше эмоциональное настроение может создать много иллюзий вокруг вашего избранника.

Близнецы

Для вас актуализируется сфера вашей деятельности. Вам будет сложно контролировать результат, даже в том, что вы делали неоднократно. Не беспокойтесь о вещах, которые вам не подвластны, и если вы пытаетесь контролировать другого человека, отпустите бразды правления. Позвольте себе доверять процессу. Вы получите гораздо больше удовольствия, если сделаете это.

Рак

Этот месяц для вас период романтики и брачных игр. Вы захотите глубже понять свои чувства и отношение к партнёру. Возникнет желание много говорить об этом. Важным будет раскрыть в себе способность уметь как давать, так и получать в отношениях.

Лев

Для вас особенно важным станет вопрос безопасности. Придется пересмотреть, ваше умение быть самим собой, находясь в отношениях, не нарушая личные границы. Просто сосредоточьтесь на забавных аспектах бытия с другим человеком и постарайтесь не слишком сосредотачиваться на том, будут ли отношения длиться вечно.

Дева

Иногда вы не будете понимать , в каком направлении двигаться, пока не пройдет какое-то время. Возможно, вы находитесь в ситуации, когда многие вещи новы для вас, и вы не знаете, правильны ли вы ваши действия. Ваше слово будет иметь великую силу. В отношениях выбирайте дружеский аспект и создавайте доверие друг к другу.

Весы

Все, что связано с личными инвестициями и деньгами будет требовать вашего внимания на протяжении этого месяца. Инвестиции в отношения также являются инвестицией вашего времени. Насколько ценны ваши отношения? Возможно, вы привносите ценность в жизнь своего партнера, но не чувствуете, что получаете то же самое взамен.

Скорпион

Личное развитие будет первостепенным для вас в этом месяце. То, чему вы уделите наибольшее количество внимания, принесёт больше результата. Если вы хотите больше любви, сосредоточьтесь на этом. Если вы хотите больше счастья, рассмотрите его в маленьких вещах, которые его проявляют в вашей жизни, чтобы получить ещё больше счастья. В сфере любви сделайте то же самое. Чем больше положительных качеств вы будете замечать в партнёре, тем большее количество их вы обнаружите.

Стрелец

Ваши скрытые таланты потребуют проявления. Условия для их реализации будут благоприятны. В отношениях выйдет на поверхность конфликт, который давно назревал. И это будет идеальное время для его решения. Вы даже можете почувствовать, что эта проблема - единственное, что удерживает вас от вашего счастья.

Козерог

Все что касается дружеских отношений, будет особенно важным для вас в этом месяце. Козерог, если вы в отношениях или встречаетесь, вы можете заметить, что ваш партнёр подходит вам, но есть вещи, которые кажутся вам не совсем правильными. Возможно, вы не достаточно соединены на духовном уровне, как это было изначально, или вам просто нужно узнать друг друга немного больше. Найдите время пойти вглубь ваших отношений.

Водолей

Ваша карьера потребует максимум внимания. Вы должны будете окончательно определиться в том, в каком направлении двигаться. Многим вещам в сфере любви, просто позвольте случиться. Когда оба человека хотят одного и того же, все происходит именно так, как должно. Будьте деликатны, что бы избежать навязывании своего намерения другим, вы можете оказаться не правы.

Рыбы

Путешествия и учеба, вот что будет важным для вас в этом месяце. Когда вы встретите кого-то, кого, вы почувствуете близким себе по духу, вы можете развить бурную фантазию о том, какими могут могут быть ваши отношения. Просто замедлитесь, и пусть события разворачиваются неожиданным для вас способом. Отдайте бразды правления вашей реальности и пусть начнется настоящий роман.

Ранее Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Также РБК-LITE писал о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь.

Видео: РБК-Украина