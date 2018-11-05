Чтобы благополучие не покидало: что делать украинцам в преддверии Новолуния

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Эксперт рассказала украинцам, как стать счастливее в период Убывающей Луны

Когда Луна идет на убыль, самое время взяться за дела. Особенно за несколько дней до Новолуния, когда энергетика этой лунной фазы становится сильнее. Об этом рассказала известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра.

"У каждого из нас есть список запланированных дел - не важно, висит ли он на вашем холодильнике, записан в ежедневнике или составляется только в уме. Но иногда проходит много времени, прежде чем мы вычеркиваем из этого списка несколько особенно сложных пунктов. Пока Луна не обновилась, самое время решительно покончить с теми задачами, которые отлично и с успехом завершаются именно на Убывающую Луну", - написала специалист на своей Facebook-странице.

По ее словам, чтобы не пропустить благоприятный момент, можно просто отслеживать лунный календарь. И пока Новолуние не вступило в свои права, со спокойной душой заниматься благоприятными для этого времени действиями.

Так, Милагра предлагает украинцам, которые хотят стать счастливее, выбрать занятие на Убывающую Луну из такого списка:

диета, оздоровительное голодание, очищение организма;

уборка, избавление от всего ненужного;

раздача долгов, займов, погашение кредитов;

порядок в документах, папках в компьютере, фотографиях;

эмоциональный и ментальный детокс.

"Энергетика Убывающей Луны - это энергия спада. Именно поэтому, чтобы употребить ее себе во благо, подумайте, от чего бы вам хотелось избавиться. Убывающая Луна подходит для этого наилучшим образом", - говорит эксперт.

Например, если вы устали от постоянных займов, продумайте расходы и постарайтесь отдать все, что задолжали, и тогда, вместе с Новой Луной к вам придут новые возможности.

Не справляетесь с завалами на работе? Проверьте, нет ли у вас привычки хранить документы в беспорядке, и разберите их.

А чтобы благополучие вас не покидало, вы можете не просто удачно завершить дела из списка выше, но и превратить каждое в ритуал.

Наталия Милагра (фото: facebook.com/melagra)

"Убывающая Луна - это время, когда можно подвести итоги, расстаться со всем неприятным, простить себе ошибки и вдохнуть полной грудью. Именно такие периодические расхламления создавшихся завалов в сознании, эмоциях, теле, пространстве дома помогают существенно улучшить многие сферы жизни", - резюмировала Наталия.

Ранее Милагра рассказала, чего ждать в ноябре 2018 года Ракам, Стрельцам, Водолеям, Близнецам, Девам, Львам, Весам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам, Овнам и Тельцам.

Видео: РБК-Украина