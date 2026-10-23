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Оренда квартир у Тернополі за пів року подорожчала на 30%: скільки коштує житло

08:07 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Оренда квартир у Тернополі за пів року подорожчала на 30%: скільки коштує житло Що відбувається на ринку нерухомості у Тернополі (колаж РБК-Україна)
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У Тернополі зросли ціни на оренду та купівлю квартир. Оренда однокімнатного житла за 6 місяців подорожчала на 30%, а на первинному ринку квадратний метр новобудови додав у ціні 12%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Як змінилася оренда

За пів року оренда однокімнатної квартири в Тернополі подорожчала на 30% і зараз коштує в середньому 17 200 гривень на місяць.

Двокімнатні квартири теж суттєво подорожчали: оренда такого житла коштує близько 20 400 гривень на місяць, що на 31% більше, ніж пів року тому.

Що відбувається на вторинному ринку

На вторинному ринку житла ціни також зросли, хоча й не так суттєво, як на оренду.

Однокімнатна квартира коштує в середньому 52 900 доларів - на 1% більше, ніж пів року тому. Двокімнатне житло подорожчало на 4%, до 78 000 доларів.

Найбільше зросла вартість трикімнатних квартир. Зараз вони коштують близько 90 000 доларів, що на 11% більше, ніж 6 місяців тому.

Читайте також: Чому українці бояться брати іпотеку та як змінюється попит на "єОселю" у 2026 році

Скільки коштують новобудови

На первинному ринку квадратний метр житла в Тернополі коштує в середньому 930 доларів. За останні пів року ціна зросла на 12%.

Вартість квадратного метра залежить від класу житлового комплексу:

  • економ - 900 доларів;
  • комфорт - 910 доларів;
  • преміум - 920 доларів;
  • бізнес - 1400 доларів.

Зараз у продажу перебувають 41 новобудова - 158 секцій житлових комплексів. Десять забудовників пропонують розтермінування, а в трьох доступна іпотека за державною програмою "єОселя".

Окремо покупцям варто враховувати вартість паркомісця: у Тернополі вона становить від 17 до 21 тисячі доларів.

Читайте також про те, що скільки коштує однокімнатні квартири у різних країнах Європи і які ціни на таке житло в Україні.

Раніше ми писали про те, де в Україні рекордно зросла вартість квартир у 2026 році.

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