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"Приближается портал": 11 ноября украинцев ждет важное событие

Lite » Гороскоп 09.11.2018 - 13:01
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Украинцы имеют шанс получить доступ к более высоким знаниям

11 ноября помимо ежегодных праздников украинцы будут отмечать очень важное событие, которое включает в себя одно из самых мощных космических событий 2018 года. Об этом рассказала известный парапсихолог и метафизик Наталия Милагра.

По мере того, как ваше сознание начинает пробуждаться, вы начинаете замечать повторяющиеся последовательности чисел, такие как 11:11, 12:12 и 12:21. Это, по словам эксперта, священные коды энергий, которые "взаимодействуют с вашим сознанием для Пробуждения новых Знаний".

"Они сигналят о том, что вы получаете доступ к более высоким знаниям и более высоким активациям", - подчеркнула Милагра.

Так, в ближайшие выходные украинцы будут проживать священную гармонию 11-го дня, в 11-м месяце, 11-го года Пробуждения (2+0+1+8=11).

"В этом году это редкая тройная 11 активация на 11:11:11. В нумерология 11 - это мастер-номер, символизирующий интуицию, инициации, судьбу и просветление. Осознанное прохождение через портал 11:11:11 позволит сделать вашу жизнь более многогранной и наполненной новыми энергиями!" - сказала специалист.

&quot;Приближается портал&quot;: 11 ноября украинцев ждет важное событие

Наталия Милагра (фото: facebook.com/melagra)

"Портал 11:11:11 открывает врата к квантовым возможностям. Это редкая активация вашего безграничного проявления. Откройте свое сердце, чтобы активировать свое Мастерство", - призвала украинцев Наталия.

Ранее Наталия Милагра поведала РБК-LITE о том, чего ждать в ноябре 2018 года Ракам, Стрельцам, Водолеям, Близнецам, Девам, Львам, Весам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам, Овнам и Тельцам. Также эксперт рассказала украинцам, как стать счастливее в период Убывающей Луны.

Видео: РБК-Украина

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