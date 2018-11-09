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"Наближається портал": 11 листопада українців чекає важлива подія

Lite » Гороскоп 09.11.2018 - 13:01
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Українці мають шанс отримати доступ до більш високих знань

11 листопада крім щорічних свят українці будуть відзначати дуже важливу подію, що включатиме в себе одну з найпотужніших космічних подій 2018 року. Про це розповіла відомий парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра.

У міру того, як ваша свідомість починає пробуджуватися, ви починаєте помічати повторювані послідовності чисел, такі як 11:11, 12:12 і 12:21. Це, за словами експерта, священні коди енергій, які "взаємодіють з вашою свідомістю для Пробудження нових Знань".

"Вони сигналять про те, що ви отримуєте доступ до більш високих знань і більш високих активацій", - підкреслила Мілагра.

Так, в найближчі вихідні українці будуть проживати священну гармонію 11-го дня 11-го місяця, 11-го року Пробудження (2+0+1+8=11).

"У цьому році це рідкісна потрійна 11 активація на 11:11:11. У нумерології 11 - це майстер-номер, символізує інтуїцію, ініціації, долю і просвітлення. Усвідомлене проходження через портал 11:11:11 дозволить зробити ваше життя більш багатогранним і наповненим новими енергіями!" - сказала фахівець.

&quot;Наближається портал&quot;: 11 листопада українців чекає важлива подія

Наталія Мілагра (фото: facebook.com/melagra)

"Портал 11:11:11 відкриває ворота до квантових можливостей. Це рідкісна активація вашого безмежного прояву. Відкрийте своє серце, щоб активувати свою Майстерність", - закликала українців Наталія.

Раніше Наталія Мілагра повідала РБК-LITE про те, чого чекати в листопаді 2018 року Ракам, Стрільцям, Водоліям, Близнюкам, Дівам, Левам, Терезам, Скорпіонам, Козерогам, Рибам, Овнам і Тільцям. Також експерт розповіла українцям, як стати щасливішими в період Старого Місяця.

Відео: РБК-Україна

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