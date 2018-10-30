Сезон трансформации под влиянием Скорпиона: энергетический прогноз на ноябрь

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Почему важно в ноябре обратить внимание на гармонию и отношения - в материале LITE

Скорпион - это знак, связанный со смертью и возрождением, поэтому часто это время называют одним самых глубоких времен года. Об этом известный метафизик и парапсихолог Наталия Милагра рассказала LITE.

Солнце перешло в Скорпион 23 октября, и именно с этого момента мы начали ощущать перемещение из воздушной энергии Весов в водную энергию Скорпиона.

Энергия воды проявляется в наших эмоциях и в таинственных глубинах души. Именно на этом уровне часто происходят смерть и возрождение.

Это время способствует тому, чтобы осознать свое эмоциональное состояние и понять, как мы действительно себя чувствуем. Именно это осознание позволит нам внести изменения в своем поведении и мыслительных процессах.

Когда Солнце находилось в знаке Весов, основное внимание уделялось нашим отношениям с другими. Это было вдвойне правильно, учитывая то, что Венера также находится в ретроградной позиции. Теперь, когда Солнце перешло в Скорпион, мы все равно будем продолжать фокусироваться на наших отношениях, но тема будет несколько иной.

"В то время, как основное внимание в последние несколько недель уделялось отношениям с другими, теперь основное внимание посвящено отношениям с самим собой. Мы не можем находиться в настоящих любовных отношениях, пока не полюбим себя сами. Мы не можем быть полноценны с другими, пока не активируем свою ценность внутри себя", - говорит Милагра.

Ноябрь поможет нам понять это и позволит посмотреть на эти вещи на более глубоком уровне. Наши отношения действительно являются зеркалом для нас. Всякий раз, когда возникает проблема или конфликт, часто это происходит потому, что этот человек пробудил или активировал что-то внутри нас, то, что необходимо исцелить.

Люди, которые приходят в нашу жизнь все время активируют наши триггеры, или способствуют формированию новых. Конечно, мы не должны терпеть плохое обращение с нами, но именно эти люди часто являются нашими величайшими учителями.

С энергией Скорпиона, а также с Венерой в ретроградной позиции пришла пора задуматься о том, как мы сознательно или подсознательно создали то, что находится перед нами. Наши мысли создают нашу реальность.

Под влиянием энергии Скорпиона глубокой истине суждено подняться на поверхность и поразить нас таким образом, который приведет к трансформации и более глубокому пониманию себя.

Если вы хотите гармонизировать себя с энергией сезона Скорпиона, вот несколько советов, которые вам помогут:

23 октября - 1 ноября. Во время этой фазы энергии Скорпиона поощряют нас подняться, чтобы обрести нашу силу и власть. Мы можем обнаружить, что проявляется истина, несущая смерть многим нашим убеждениям. В это время необходимо сделать все возможное, чтобы сохранять спокойствие и не метаться в эмоциях гнева или горя. В это время особенно полезны практики на заземление.

2-11 ноября. Этот этап сезона Скорпиона можно назвать фазой "воскрешения". Именно в это время мы входим в состояние высокого творчества и возможностей. Прежний сезон растворился, и мы чувствуем витающие изменения в атмосфере. Мы можем чувствовать себя вовлеченными в энергетическое исцеление и расширение нашей духовности. Чтобы задействовать эту энергию, подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы реализовать ваше творческое начало или развивать свою интуицию.

12-22 ноября. На этом этапе сезона Скорпиона мы вступаем в тотальное возрождение. Это время, когда мы обнаруживаем принятие к себе и к любой новой главе жизни, которую мы собираемся начать. Болезненные эмоции прошлого станет намного легче освобождать и очищать. Это мощное время, чтобы практиковать прощение и открываться новым возможностям.

К концу сезона Скорпиона мы все условно переживем смерть и возрождение, для того, чтобы приблизиться к нашим истинным "я".

Напомним, что недавно астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в ноябре этого года.

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Видео: РБК-Украина