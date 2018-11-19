Названы женские имена, которые приносят счастье

Коллаж РБК-Украина

Имя, данное человеку при рождении, имеет огромное влияние на его судьбу

Специалисты назвали семь женских имен, которые считаются самыми счастливыми. Как пишет UkrMedia, в топ-7 имен, "заряженных" семейным теплом и уютом входят Злата, Нина, Вероника и другие.

Злата

Злата - очень способная хозяйку и прекрасная любовница, а врожденное обаяние обладательницы этого имени способно покорить любого мужчину.

Нина

Достойного мужа Нине помогут найти врожденное чувство такта и искренность. Женщины с этим именем всегда берегут в доме любовь и тепло.

Юнона

Женщины с этим красивым именем энергичные и импульсивные. Правда, в семейной жизни они спокойные и нежные. Для своего мужа Юнона - верный соратник, отзывчивая, заботливая и надежная жена.

Лада

Лада излучает свет и радость, переполненная чувствами и эмоциями. Любит обращать на себя внимание. Как результат - она всегда пользуется популярностью у противоположного пола. Но эксперты говорят, что Лада никогда не пойдет на измену своему законному мужу.

Дарья

Женщина с этим именем непредсказуемая и спонтанная. Именно этим она привлекает мужчин. И хоть обладательницы этого имени любят показывать свою независимость, но они до конца верны партнеру.

Вероника

Вероника преданная, честная и искренняя. Но очень нуждается в постоянной заботе. Именно поэтому женщины с этим именем раньше сверстников находят себе хорошего мужа.

Арина

Обладательницы этого имени любят создавать уют и очень внимательны к мелочам. В браке Арина - верная жена и любящая мама.

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Видео: РБК-Украина