Названі жіночі імена, які приносять щастя

Колаж РБК-Україна

Ім'я, дане людині при народженні, має величезний вплив на її долю

Фахівці назвали сім жіночих імен, які вважаються найщасливішими. Як пише UkrMedia, в топ-7 імен, "заряджених" родинним теплом і затишком входять Злата, Ніна, Вероніка та інші.

Злата

Злата - дуже здібна господиню і чудова коханка, а вроджена чарівність власниці цього імені здатна підкорити будь-якого чоловіка.

Ніна

Гідного чоловіка Ніні допоможуть знайти вроджене почуття такту і щирість. Жінки з цим ім'ям завжди бережуть у домі любов і тепло.

Аріна

Власниці цього імені люблять створювати затишок і дуже уважні до дрібниць. В шлюбі Аріна - вірна дружина й любляча мама.

Юнона

Жінки з цим красивим ім'ям енергійні й імпульсивні. Правда, в сімейному житті вони спокійні і ніжні. Для свого чоловіка Юнона - вірний соратник, чуйна, турботлива і надійна дружина.

Лада

Лада випромінює світло і радість, переповнена почуттями та емоціями. Любить звертати на себе увагу. Як результат - вона завжди користується популярністю у протилежної статі. Але експерти кажуть, що Лада ніколи не піде на зраду своєму законному чоловікові.

Дарина

Жінка з цим ім'ям непередбачувана і спонтанна. Саме цим вона приваблює чоловіків. І хоч власниці цього імені люблять показувати свою незалежність, але вони до кінця вірні партнеру.

Вероніка

Вероніка вірна, чесна і щира. Але дуже потребує постійної турботи. Саме тому жінки з цим ім'ям раніше однолітків знаходять собі хорошого чоловіка.

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Відео: РБК-Україна