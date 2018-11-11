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Астролог назвал три самых "фартовых" знаков ноября 2018

Lite » Гороскоп 11.11.2018 - 07:17
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака будет везти в этом месяце

Знаменитый украинский астролог Павел Глоба на своем официальном сайте назвал три знака зодиака, которым улыбнется удача в ноябре 2018 года.

По прогнозам эксперта, везти в этом месяце будет Тельцам, Девам и Козерогам.

Астролог почеркнул, что удача в реализации задуманных планов поможет довести Тельцам до логического завершения самые амбициозные планы, которые вынашивались на протяжении долгого времени.

Что касается Дев, то перед ними могут развернуться перспективы роста, они смогут извлечь максимальную пользу от многих своих стартапов, а также сумеют реализовать проекты, над которыми работали продолжительное время, что сулит неплохую прибыль. Кроме того, данному знаку будет сопутствовать удача и на любовном фронте.

Козероги в конце осени смогут продуктивно разрешить актуальные проблемы и вопросы. Для реализации задуманного, представителям данного знака придется приложить усилия и задействовать силу воли. Эксперт также утверждает, что ноябрь станет для Козерогов благоприятным месяцем для приятного знакомства с противоположным полом.

Напомним, известная ясновидящая Инна Довгань рассказала украинцам, как избавиться от неудачи в любви и построить семейное счастье.

Также LITE писал о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь.

Кстати, мы недавно рассказывали о том, с женщинами-представительницами каких знаков Зодиака лучше не конфликтовать, иначе встреча с ними может обернуться для вас полным провалом.

Видео: РБК-Украина

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