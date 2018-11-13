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Будьте бдительны: названы самые несовместимые знаки Зодиака

Lite » Гороскоп 13.11.2018 - 11:16
Будьте бдительны: названы самые несовместимые знаки Зодиака
Коллаж РБК-Украина

Специалист в области экстрасенсорики рассказал, кто не сможет ужиться друг с другом

Специалист в области парапсихологии, психологии и экстрасенсорики Сергей Ланг назвал самые несовместимые знаки Зодиака.

Так, по словам эксперта, наверняка обречены на провал шесть пар Знаков. А именно:

  • Лев и Скорпион (очень сильные личности, которые не будут уступать друг другу; в отношениях обычно ведется постоянная борьба за лидерство, в которой нет победителя, при этом они никогда не признают своих ошибок);
  • Близнецы и Козерог (вторые - достаточно спокойные и семейные люди, а первые любят шумные тусовки, поэтому им будет просто скучно друг с другом);
  • Весы и Рак (они не достигнут взаимопонимания, так как Рак будет находиться в постоянном стрессе, а Весы будут проявлять сильную ревность);
  • Водолей и Рыбы (постоянные скандалы, претензии и вечные обиды не позволят этой паре создать долгие отношения);
  • Стрелец и Телец (всегда стараются подавить своего партнера, поэтому их союз обречен, причем выяснение отношений будет долгим);
  • Овен и Дева (ужиться эта пара не сможет из-за постоянных конфликтов; даже самая сильная любовь не сможет спасти эти отношения).

Кроме того, несовместимы два любых одинаковых знака. 

При этом Ланг отмечает, что бывают и исключения, но действительно есть знаки Зодиака, которые являются полной противоположностью друг другу.

Напомним, известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь 2018.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в ноябре этого года.

Также РБК-LITE писал о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь.

Видео: РБК-Украина

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