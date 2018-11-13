Будьте бдительны: названы самые несовместимые знаки Зодиака
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Специалист в области экстрасенсорики рассказал, кто не сможет ужиться друг с другом
Специалист в области парапсихологии, психологии и экстрасенсорики Сергей Ланг назвал самые несовместимые знаки Зодиака.
Так, по словам эксперта, наверняка обречены на провал шесть пар Знаков. А именно:
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Лев и Скорпион (очень сильные личности, которые не будут уступать друг другу; в отношениях обычно ведется постоянная борьба за лидерство, в которой нет победителя, при этом они никогда не признают своих ошибок);
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Близнецы и Козерог (вторые - достаточно спокойные и семейные люди, а первые любят шумные тусовки, поэтому им будет просто скучно друг с другом);
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Весы и Рак (они не достигнут взаимопонимания, так как Рак будет находиться в постоянном стрессе, а Весы будут проявлять сильную ревность);
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Водолей и Рыбы (постоянные скандалы, претензии и вечные обиды не позволят этой паре создать долгие отношения);
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Стрелец и Телец (всегда стараются подавить своего партнера, поэтому их союз обречен, причем выяснение отношений будет долгим);
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Овен и Дева (ужиться эта пара не сможет из-за постоянных конфликтов; даже самая сильная любовь не сможет спасти эти отношения).
Кроме того, несовместимы два любых одинаковых знака.
При этом Ланг отмечает, что бывают и исключения, но действительно есть знаки Зодиака, которые являются полной противоположностью друг другу.
Напомним, известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь 2018.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в ноябре этого года.
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Видео: РБК-Украина