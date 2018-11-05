Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Девам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Что последний месяц осени сулит для Дев - в Гороскопе от РБК-LITE

В ноябре 2018 согласно Гороскопу от известного метафизика и парапсихолога Наталии Милагры, Девы иногда не будут понимать, в каком направлении двигаться. До тех пор, пока не пройдет какое-то время.

"Возможно, вы находитесь в ситуации, когда многие вещи новы для вас, и вы не знаете, правильны ли вы ваши действия", - говорит эксперт.

По ее словам, слово обладателей этого знака Зодиака будет иметь великую силу.

В отношениях Девам специалист советует выбирать дружеский аспект и создавать доверие друг к другу.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее метафизик озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему так важно обратить внимание на гармонию и отношения.

Также Милагра рассказала украинцам, как стать счастливее в период Убывающей Луны.

"Это время, когда можно подвести итоги, расстаться со всем неприятным, простить себе ошибки и вдохнуть полной грудью. Именно такие периодические расхламления создавшихся завалов в сознании, эмоциях, теле, пространстве дома помогают существенно улучшить многие сферы жизни", - сказала Наталия.

Напомним, на днях астрологи назвали те знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Видео: РБК-Украина