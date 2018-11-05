ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Девам

Lite » Гороскоп 05.11.2018 - 12:10
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Что последний месяц осени сулит для Дев - в Гороскопе от РБК-LITE

В ноябре 2018 согласно Гороскопу от известного метафизика и парапсихолога Наталии Милагры, Девы иногда не будут понимать, в каком направлении двигаться. До тех пор, пока не пройдет какое-то время.

"Возможно, вы находитесь в ситуации, когда многие вещи новы для вас, и вы не знаете, правильны ли вы ваши действия", - говорит эксперт.

По ее словам, слово обладателей этого знака Зодиака будет иметь великую силу. 

В отношениях Девам специалист советует выбирать дружеский аспект и создавать доверие друг к другу.

Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Девам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее метафизик озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему так важно обратить внимание на гармонию и отношения.

Также Милагра рассказала украинцам, как стать счастливее в период Убывающей Луны

"Это время, когда можно подвести итоги, расстаться со всем неприятным, простить себе ошибки и вдохнуть полной грудью. Именно такие периодические расхламления создавшихся завалов в сознании, эмоциях, теле, пространстве дома помогают существенно улучшить многие сферы жизни", - сказала Наталия.

Напомним, на днях астрологи назвали те знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины гороскопноябрь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь