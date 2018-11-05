Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Дівам

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Останній місяць осені обіцяє для Дів - в Гороскопі від РБК-LITE

У листопаді 2018 згідно з Гороскопом від відомого метафізика і парапсихолога Наталії Мілагри, Діви іноді не будуть розуміти, в якому напрямку рухатися. До тих пір, поки не пройде якийсь час.

"Можливо, ви перебуваєте в ситуації, коли багато речей нови для вас, і ви не знаєте, чи правильні ви ваші дії", - говорить експерт.

За її словами, слово володарів цього знака Зодіаку буде мати велику силу.

У відносинах Дівам фахівець радить вибирати дружній аспект і створювати довіру один до одного.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше метафізик озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому так важливо звернути увагу на гармонію і відносини.

Також Милагра розповіла українцям, як стати щасливішими в період \старого Місяця.

"Це час, коли можна підвести підсумки, розлучитися зі всім неприємним, пробачити собі помилки і вдихнути на повні груди. Саме такі періодичні "розхламлення" існуючих завалів в свідомості, емоціях, тілі, просторі будинку допомагають істотно поліпшити багато сфер життя", - сказала Наталія.

Нагадаємо, днями астрологи назвали ті знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Відео: РБК-Україна