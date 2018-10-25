Месяц будет непростым: знаки Зодиака, которым повезет в ноябре

Последний месяц осени будет непростым для большинства знаков Зодиака, но кое-кому переживать не стоит
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в ноябре 2018 года. В частности, Гороскоп сулит удачу Скорпионам, Стрельцам, Ракам и Весам.
Как пишет УНИАН, последний месяц осени будет непростым для большинства знаков Зодиака, так как придется переживать негативные эмоции по отношению к другим людям и к самим себе.
Но кое-кому беспокоиться не стоит. Так, ноябрь станет удачным месяцем, например, для Скорпионов. Они наконец решат свои давние проблемы, в том числе финансовые. Скорпионам астрологи советуют смело рисковать и не бояться изменений - все они будут к лучшему.
Также удача в ноябре будет сопутствовать Стрельцам, которые прислушаются к своим желаниям и перестанут откладывать на потом исполнение мечты.
Иллюстрация (pixabay.com)
На третьем месте "удачливости" в ноябре - Раки. Их в этом месяце ждут приятные подарки. Правда, говорят эксперты, чтобы их получить Ракам стоит выйти "в люди" и не бояться рисковать.
А замыкают список везунчиков ноября Весы - их удача найдет там, где они этого совсем не ждут.
Обладателям всех знаков Зодиака специалисты советуют сдерживать себя и настраиваться на позитив. Даже в дождливую погоду и несмотря на осеннюю хандру.
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Видео: РБК-Украина