Месяц будет непростым: знаки Зодиака, которым повезет в ноябре

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Последний месяц осени будет непростым для большинства знаков Зодиака, но кое-кому переживать не стоит

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в ноябре 2018 года. В частности, Гороскоп сулит удачу Скорпионам, Стрельцам, Ракам и Весам.

Как пишет УНИАН, последний месяц осени будет непростым для большинства знаков Зодиака, так как придется переживать негативные эмоции по отношению к другим людям и к самим себе.

Но кое-кому беспокоиться не стоит. Так, ноябрь станет удачным месяцем, например, для Скорпионов. Они наконец решат свои давние проблемы, в том числе финансовые. Скорпионам астрологи советуют смело рисковать и не бояться изменений - все они будут к лучшему.

Также удача в ноябре будет сопутствовать Стрельцам, которые прислушаются к своим желаниям и перестанут откладывать на потом исполнение мечты.

Иллюстрация (pixabay.com)

На третьем месте "удачливости" в ноябре - Раки. Их в этом месяце ждут приятные подарки. Правда, говорят эксперты, чтобы их получить Ракам стоит выйти "в люди" и не бояться рисковать.

А замыкают список везунчиков ноября Весы - их удача найдет там, где они этого совсем не ждут.

Обладателям всех знаков Зодиака специалисты советуют сдерживать себя и настраиваться на позитив. Даже в дождливую погоду и несмотря на осеннюю хандру.

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Видео: РБК-Украина