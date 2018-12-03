Какое животное станет символом 2019 года

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Животное-символ нового года 2019 будет покровителем перемен на личном фронте и в карьере

Каждый год по восточному календарю имеет свой талисман. Какое животное станет символом нового 2019 года, что готовит китайский гороскоп на грядущие 12 месяцев, и как задобрить покровителя года - в материале РБК-Lite.

Новый год 2019 и его символ

Китайский календарь состоит из знаков, которые символизируют животных и стихии. Наступающий год завершает двенадцатилетний цикл. По гороскопу новый год 2019 станет годом Желтой Свиньи (Кабана), его стихия - Земля.

Примечательно, что "хозяин" года вступит в свои права только 5 февраля 2019 - на Китайский новый год. Покровительство Желтой Свиньи продлится до 24 января 2020-го.

Фото: 2019 год Желтой Земляной Свиньи (pixabay.com)

Чего ожидать от Желтой Свиньи

По мнению астрологов, выигрышными качествами характера в новом году будут терпеливость и коммуникабельность. Свинья покровительствует всем видам работ на земле, а также материальной стороне жизни. Хороший урожай ждет трудолюбивых огородников. Тех, кто умеет распоряжаться финансами с умом и экономить, Желтая Свинья отблагодарит приятными неожиданностями в виде премий, денежных выигрышей.

Путешествия и командировки в следующем году должны быть успешными, также благоприятно почаще выбираться на природу, в походы, на рыбалку и за грибами.

2019 год подходит для вступления в брак. А у тех, кто еще не повстречал свою вторую половинку, повысятся шансы влюбиться без памяти, и чувства будут взаимными.

Символ наступающего года ценит усердие и настойчивость. Люди, обладающие такими качествами, обречены на успех в карьере в будущем году. Главное - трудиться не покладая рук и идти к намеченной цели.

Фото: В год Свиньи удача ждет тех, кто умеет экономить (pixabay.com)

Как привлечь удачу в год Желтой Свиньи

Чтобы задобрить новогодний талисман, астрологи рекомендуют соблюдать несколько правил по выбору нарядов и составления меню для праздничного стола.

Несмотря на то, что свинка по восточному гороскопу - желтая, цвет 2019 года - черный. Поэтому при планировании новогоднего образа можно смело использовать два этих цвета и их оттенки. Земляной стихии также соответствует зеленый цвет. Не стоит выбирать слишком яркие и пестрые одежды, нужно отдать предпочтение спокойным тонам.

Знаком уважения к талисману наступающего года будут аксессуары из золота или бижутерия с позолотой.

Среди угощений на праздник не должно быть свинины, но другие блюда из мяса приветствуются (говядина, баранина, птица). Свинья - травоядное животное, поэтому на стол обязательно поставьте много зелени и легкие салаты из овощей.

А чтобы новый год Желтой Свиньи прошел беззаботно и легко, встретить его нужно в веселой компании и с хорошим настроением.

Кстати, астрологи дали свой прогноз на последний месяц 2018 года и полезные рекомендации, как его нужно провести.

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Видео: РБК-Украина