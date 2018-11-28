Гороскоп на 28 ноября: каким знакам нужно быть осторожнее

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Всем знакам зодиака звезды советуют разобраться с накопившимися делами

28 ноября звезды раз за разом будут провоцировать неудержимое желание одним движением разобраться со всеми накопившимися проблемами и делами.

Не сопротивляетесь – все сложится хорошо, и у многих получится довести начатое до конца, но взвешивайте каждое решение.

Овен

Овен будет страдать от недостатка дипломатичности. В его суждениях то и дело будет проявляться резкость и критическое мнение. О самолюбии окружающих забывать не стоит, иначе день может пройти в бесконечных конфликтах.

Телец

"Лучшие времена" наступили - возьмитесь за давно зависшие домашние дела. Действуйте быстро, четко и эффективно. Можно взяться за давно откладываемый ремонт или сделать в квартире перестановку.

Близнецы

Дела в этот день будут удаваться им легче обычного, а найденные решения будут отличаться остроумием и простотой. Общаясь с кем-то, следите за своим языком, поскольку последствия ваших замечаний могут доставить неприятности.

Рак

Ракам не помешает заняться собственной бухгалтерией. Это относится, в первую очередь, к своему собственному кошельку. Вспомните, деньги любят счет: грамотное распределение средств позволят сэкономить деньги на желанные покупки.

Лев

Представителям знака важно помнить, что слово не воробей. Поумерьте ваше стремление к прямоте в высказываниях – не все ваши окружающие любят правду. Вы потом пожалеете о сказанном, да и извиняться придется.

Дева

От вас ждут решительности и четкости, но Девы 28 ноября на это не будут способны. Необходимость принимать в этот день важные решения будет раздражать и угнетать Дев, потому особо ничего не переносите на ближайшие дни – постарайтесь все решить сегодня.

Весы

Весы погрузятся в фантастические идеи и планы, но в целом представителям знака не помешает стать чуточку реалистами. Не идите на поводу у собственных фантазий, помните – они могут исполниться.

Скорпион

Разгребите завалы, образовавшиеся на личном фронте. Обдумайте все предложения и отбросьте то, в чем сами не увидите перспектив. Займитесь в первую очередь проектами, в которых шансы добиться успеха максимальны.

Стрелец

У вас появляется реальная возможность реализовать ранее возникшие экстравагантные идеи. Сейчас самое время претворить их в жизнь. Не все пройдет идеально и гладко, но шансы на успех в делах у вас сейчас больше обычного!

Козерог

С самого утра Козероги будут страдать от переизбытка энергии. Ваша активность сегодня будет очень высока, потому планируйте свернуть горы, или как минимум, закончить недоделанные дела. У вас проснется решительность, как в мыслях, так и в поступках, а тактичность будет спать.

Водолей

Все будут вас сегодня подгонять и торопить - день пройдет в хлопотах и заботах. Хлопоты, при этом, будут позитивными, а усилия не пропадут впустую. Тем не менее, расслабиться и заняться собой Водолеи смогут только ближе к вечеру.

Рыбы

Сегодня вас будут одолевать вопросы, связанные с организацией и планированием. Ваши планы будут отличаться простотой и эффективностью. Избегайте излишней придирчивости к окружающим вас, держите себя в руках.

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