Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Гороскоп на новий 2019 рік за датою народження від РБК-Lite

Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині для всіх знаків Зодіаку готує приємні зміни. Успішно будуть вирішуватися побутові та фінансові питання, подорожі і ділові поїздки пройдуть з користю і доставлять задоволення. Саме цим сферам протегує символ наступаючого року в астрологічному прогнозі для кожного знака.

Гороскоп на 2019 рік: Овен

Овнам в новому році відкриються перспективи в кар'єрі. У професійній і фінансовій сфері на цей знак Зодіаку чекає швидкий розвиток. Відрядження, укладання угод і переговори будуть успішними і принесуть прибуток. Старанна праця в першій половині року подарує можливість добре відпочити в наступні місяці.

На любовному фронті все буде гладко. А тим, хто ще не знайшов свою другу половину, зірки радять уважніше придивитися до свого оточення - щастя зовсім поруч!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Телець

Для досягнення поставлених цілей Тельцям доведеться проявити завзятість. Потрібно бути готовим до несподіванок в ділових питаннях і не втрачати "бойового настрою". Варто приділити увагу саморозвитку, і тоді з'явиться велика ймовірність додаткового заробітку.

У гонитві за професійними успіхами не варто забувати про рідних і близьких, інакше відносини в родині можуть зіпсуватися. Сприятливо частіше вибиратися на природу всім разом, а влітку влаштувати відпочинок на морі.

Близнюки

Близнюкам потрібно бути обачнішими у фінансових питаннях. У новому році не варто починати підприємницької діяльності, брати гроші в борг або відкривати кредит. Судові тяжби, відносини з державними органами також будуть складними і можуть привести до проблем.

Зате в любовній сфері - сприятливий період. Від шанувальників не буде відбою. 2019 рік для Близнюків найкращим чином підходить для створення сім'ї.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рак

Для Раків рік Свині обіцяє бути надзвичайно успішним у всіх сферах. Кар'єра складатиметься вдало. Можливо надійде пропозиція зайняти керівну посаду. Але в цьому випадку доведеться проявити розсудливість у розподілі ресурсів, а також дотримуватися встановлених правил.

У 2019 Ракам варто всерйоз задуматися про створення сім'ї, а тим, у кого вже є відносини - приділяти більше уваги другим половинкам.

Лев

Відповідальне ставлення до роботи принесе бажаний результат - просування по кар'єрним сходам і поліпшення матеріального становища. Добре ставлення і повага до оточуючих допоможе отримати потрібні рекомендації.

У новому році варто зайнятися саморозвитком. Нове хобі може розкрити творчі здібності і принести масу позитивних емоцій. У самотніх Львів великий шанс зустріти "свою" людину в майбутньому році.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Діва

Професійні прагнення допоможуть розширити вплив і домогтися успіхів на роботі. У фінансових питаннях необхідно проявити розсудливість і перед вчиненням тієї чи іншої витрати, зважувати всі "за" і "проти". Рік буде хорошим для занять громадською діяльністю і благодійністю.

Зірки радять Дівам припинити активні пошуки другої половинки, і тоді любов знайдеться сама. Романтичне знайомство в майбутньому році обіцяє стати доленосним.

Терези

Рік буде гарним для укладення угод і великих придбань. Нові обставини допоможуть розширити сферу впливу і домогтися результатів у кар'єрному зростанні.

На Терезів чекає активізація творчого потенціалу, що призведе до нових цікавих проектів. Відносини з родиною будуть стабільними, а давні сварки забудуться. На любовному фронті одиноким Терезам варто бути рішучішими.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Скорпіон

Рік пройде рівно, в справах все буде стабільно. З'явиться можливість проявити лідерські задатки, а порада начальства сприятиме досягненню поставленої мети. Не варто боятися довіряти інтуїції - вона допоможе налагодити взаємовигідне співробітництво з потенційними партнерами.

Зірки пророкують Скорпіонам приємне романтичне знайомство в новому році, яке може перерости в міцний сімейний союз.

Стрілець

На Стрільців у новому році чекає успіх у всіх сферах життя. Сприятливо почати власну справу, але для цього необхідно ретельно прорахувати всі ризики і необхідне фінансування.

Гарний час для подорожей в нові місця - вони принесуть не лише приємні враження, а й корисні знайомства. На любовному фронті у Стрільців - період пристрасті і яскравих емоцій.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Козеріг

На роботі зросте кількість обов'язків, що дасть підвищення статусу, але на доході фактично не відіб'ється. У фінансовій сфері в 2019 році доведеться вирішувати питання з податками, страхуванням, отриманням спадщини і її оформленням.

Емоції будуть нестабільні, можливі періоди зневіри і розчарування в собі без видимих ​​на те причин. Також Козероги будуть дратівливо ставитися до тих, хто спробує перешкоджати їх кар'єрному і творчому росту.

Водолій

Сила волі Водоліїв в майбутньому році кілька разів піддасться серйозним випробуванням, але на тих, хто їх подолає, чекає заслужена винагорода. Також доведеться докласти чималих зусиль, щоб утримати свій статус у професійній сфері.

На любовному фронті потрібно брати ініціативу в свої руки і зробити рішучий крок у взаєминах з другою половинкою.

Риби

Зірки радять Рибам залишатися розсудливими і не втрачати пильності в фінансових питаннях. Для матеріального благополуччя доведеться докласти значних зусиль. Нові починання будуть вдалими, також успішні довгострокові плани.

У домашній обстановці у Риб буде царювати затишок і спокій, а в любовній сфері очікується дуже романтичний період.

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Відео: РБК - Україна