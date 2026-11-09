Допомога замість пенсії: хто може отримувати виплати від ПФУ та як оформити у 2026 році

Українці, які не мають права на пенсію, а також окремі категорії людей з інвалідністю можуть отримувати щомісячну державну соціальну допомогу. Її розмір залежить від категорії одержувача та прожиткового мінімуму, а для оформлення потрібно звернутися до ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Право на таку допомогу мають люди, які досягли 65 років і не набули права на пенсію, особи з інвалідністю, а також діти померлого годувальника, якому не вистачило страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності III групи.

Водночас для призначення виплат потрібно відповідати певним умовам. Зокрема, людина не повинна отримувати пенсію або окремі інші соціальні виплати та має бути малозабезпеченою.

Для цього середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Виняток становлять люди з інвалідністю I групи та діти померлого годувальника - їм допомогу призначають незалежно від доходу.

Який розмір соціальної допомоги

Сума виплати залежить від категорії одержувача та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За даними ПФУ, розміри допомоги становлять:

150% - на трьох і більше дітей померлого годувальника;

120% - на двох дітей померлого годувальника;

100% - на одну дитину померлого годувальника, людям з інвалідністю I групи та жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

80% - людям з інвалідністю II групи;

60% - людям з інвалідністю III групи;

50% - священнослужителям;

30% - людям віком від 65 років.

Якщо призначена допомога менша за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, одержувачу надають щомісячну державну адресну допомогу - у сумі, якої не вистачає до цього рівня.

Зазначимо, у 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень.

На який термін призначають виплати

Тривалість отримання допомоги залежить від підстави її призначення:

людям, які досягли 65 років, - довічно;

людям з інвалідністю - на весь період встановленої інвалідності;

дітям померлого годувальника - до 18 років;

дітям, які навчаються, - до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

дітям-сиротам - до 23 років.

Перерахунок розміру допомоги проводять автоматично, без звернення одержувача, якщо змінюється або встановлюється група інвалідності чи збільшується прожитковий мінімум.

Які документи потрібні для оформлення

Для призначення виплати необхідно подати заяву та додати до неї:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку;

декларацію про доходи - крім людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.

Для недієздатних осіб додатково потрібні рішення суду про визнання недієздатності та документ про призначення опікуна.

Якщо допомогу оформлюють на дитину померлого годувальника, потрібно також надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть годувальника або відповідне рішення суду. За потреби додають документи про родинні відносини, довідку з навчального закладу та документи, що підтверджують опіку чи представництво.

Як подати заяву до Пенсійного фонду

Звернутися за призначенням державної соціальної допомоги можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі територіального органу ПФУ;

через уповноважених осіб виконавчого органу місцевої ради або ЦНАП;

онлайн - через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок Пенсійного фонду або портал "Дія", якщо така технічна можливість доступна;

поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду.

Під час онлайн-подання заяви необхідно накласти кваліфікований електронний підпис. Особисто подати документи може заявник або його представник за нотаріально посвідченою довіреністю.