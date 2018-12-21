Эмоции через край: чего ожидать от полнолуния 22 декабря

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Вибрации доминирующих планет могут не только принести пользу нашей судьбе, но и существенно навредить

22 декабря в 20-48 наступит полнолуние, которое совпадает с днём зимнего солнцестояния.

Сейчас у нас дни повышенных планетарных вибраций. И мы можем использовать данное явление себе как на пользу, так и на вред, считает астролог Наталья Анисимова.⠀

Полнолуние, которое произойдёт в знаке Рака, усилит обидчивость, уязвимость, можно встретить на своём пути кого-то, кто выведет нас из состояния равновесия, потому как энергии полнолуния будут поднимать эмоции.

В этот день начинается новый солнечный цикл. И своим состоянием и намерениями возможно заложить то, что будет развиваться весь последующий год. И если в душе будет буря эмоций и негодование, то энергетически возможно это запустить в наше будущее.

Поэтому астролог рекомендует:

1. Ограничить свои контакты.

2. "Фильтровать" объём поступающей информации.

3. Обратить взор внутрь себя, в свои цели и планы на будущее.

4. Лучшая медитация в эти дни – уборка с намерением освободить пространство для перемен в наступающем году.

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Фото: pixabay.com

Люди все ещё могут пользоваться энергией Урана. Он взаимодействует с точкой новолуния и предлагает посмотреть на новые направления развития. Уран — планета, которая помогает оторваться от прошлого и сделать шаг в неизвестное.

Все ждут перемен, но мало кто готов отказать от старой работы, даже если она в корне не устраивает, немногие решаются переехать с места, где остановилось развитие. Ведь новое – это всегда неизвестность, а её боятся. Если хотите перемен – уже завтра вы можете радикально внутри себя что-то поменять и запустить намерение во вселенную.

Фото: pixabay.com

Кроме того, еще две планеты воздействуют на нас - Меркурий сейчас взаимодействует с Нептуном до 27-го числа. Мы будем плохо соображать, забывать, что-то терять, путать и ошибаться. Для принятия важных решений время не подходящее. Но зато это время музы для творческих людей: художников, музыкантов, писателей.

Фото: pixabay.com

Кроме того мы уже писали, как привлечь удачу и богатство в 2019 году. Советы дала астролог Наталья Анисимова. Она рассказала, какие ритуалы необходимо провести, чтобы в 2019 году сегда сопутствовала удача.

Кроме того, у нас есть полезная информация о том, что нужно успеть сделать до конца 2018 года. До наступления 2019 года остается все меньше времени, но к этому событию каждому из нас еще нужно успеть подготовиться.

Также вы можете узнать о том, что готовит 2019 год для знаков по Восточному гороскопу.

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