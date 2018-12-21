Емоції через край: чого чекати від повного місяця 22 грудня

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Вібрації домінуючих планет можуть не тільки принести користь нашій долі, але й істотно нашкодити

22 грудня в 20-48 настане повний місяць, яка співпадає з днем зимового сонцестояння.

Зараз у нас дні підвищених планетарних вібрацій. І ми можемо використовувати це явище собі як на користь, так і на шкоду, вважає астролог Наталя Анісімова.⠀

Повний місяц, який відбудеться у знаку Рака, посилить вразливість, образливість, можна зустріти на своєму шляху когось, хто виведе нас зі стану рівноваги, бо як енергії місяця будуть піднімати емоції.

В цей день починається новий сонячний цикл. І своїм станом і намірами можливо закласти те, що буде розвиватися весь наступний рік. І якщо в душі буде буря емоцій і обурення, то енергетично можливо це запустити в наше майбутнє.

Тому астролог рекомендує:

1. Обмежити свої контакти.

2. "Фільтрувати" обсяг інформації, що надходить.

3. Звернути погляд всередину себе, в свої цілі і плани на майбутнє.

4. Краща медитація в ці дні – прибирання з наміром звільнити простір для змін в році, що наступає.

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Фото: pixabay.com

Люди все ще можуть користуватися енергією Урану. Він взаємодіє з точкою молодої луни і пропонує подивитися на нові напрямки розвитку. Уран — планета, яка допомагає відірватися від минулого і зробити крок у невідоме.

Всі чекають змін, але мало хто готовий відмовити від старої роботи, навіть якщо вона в корені не влаштовує, небагато наважуються переїхати з місця, де зупинився розвиток. Адже нове – це завжди невідомість, а її бояться. Якщо хочете змін – вже завтра ви можете радикально всередині себе щось поміняти і запустити намір у всесвіт.

Фото: pixabay.com

Крім того, ще дві планети впливають на нас - Меркурій зараз взаємодіє з Нептуном до 27-го числа. Ми будемо погано розмірковувати, забувати, щось втрачати, плутати і помилятися. Для прийняття важливих рішень не підходящий час. Але зате це час музи для творчих людей: художників, музикантів, письменників.

Фото: pixabay.com

Крім того, ми вже писали, як привернути удачу і багатство в 2019 році. Поради дала астролог Наталя Анісімова. Вона розповіла, які ритуали необхідно провести, щоб в 2019 році завжди супроводжувала вдача.

Крім того, у нас є корисна інформація про те, що потрібно встигнути зробити до кінця 2018 року. До настання 2019 року залишається все менше часу, але до цієї події кожному з нас ще потрібно встигнути підготуватися.

Також ви можете дізнатися про те, що готує 2019 рік для знаків за Східним гороскопом.

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