Защита от вирусов: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания

Не забывайте, что стойкая защита организма от вирусов, бактерий и других патогенных организмов во многом зависит от нашего сбалансированного рациона. К сожалению, пока нет вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Нет также и волшебной таблетки или суперфудов, которые могли бы защитить нас от инфекционного "злоумышленника". Однако есть простые и практические способы поддержать надлежащую работу иммунной системы, отметила диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как правильно питаться в офисе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Эти способы необходимы, чтобы помочь нам эффективно и сознательно защищаться от инфекции. Необходимо позаботиться о:⠀

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правильном питаним и водном режиме,⠀

полноценном сне⠀

физической активности.⠀

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Вот несколько советов по питанию, для поднятия выносливости организма:⠀

1. Ешьте регулярно

Только с пищей поступает все необходимое для нашей иммунной системы. Отдавайте предпочтение легкоусвояемой пище. Не забывайте завтракать.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Замените сыр 0% жирности на сыр низкой жирности - 5-9%, а кисломолочные продукты на 1,5-2,5% жирности

Ведь жир и жирорастворимые витамины из этих продуктов защищают ваши легкие. Кроме того, кисломолочные продукты являются пробиотиками и улучшают функцию кишечника.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)

Напомним, ранее диетолог Татьяна Лакуста перечислила основные шаги, которые помогут перейти на здоровый образ жизни.