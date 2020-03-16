Захист від вірусів: дієтолог розповіла, як зміцнити імунітет з допомогою харчування

Правильний раціон допомагає ораганизму боротися з вторгненням вірусів і бактерій
Не забувайте, що стійкий захист організму від вірусів, бактерій та інших патогенних організмів багато в чому залежить від нашого збалансованого раціону. На жаль, поки немає вакцини проти коронавіруса SARS-CoV-2. Немає також і чарівної таблетки або суперфудов, які могли б захистити нас від інфекційного "зловмисника". Однак є прості і практичні способи підтримати належну роботу імунної системи, зазначила дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильно харчуватися в офісі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Ці способи необхідні, щоб допомогти нам ефективно і свідомо захищатися від інфекції. Необхідно подбати про:⠀
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Ось декілька порад щодо харчування, для підняття витривалості організму:⠀
1. Їжте регулярно
Тільки з їжею надходить все необхідне для нашої імунної системи. Віддавайте перевагу легкозасвоюваній їжі. Не забувайте снідати.
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Замініть сир 0% жирності на сир низької жирності - 5-9%, а кисломолочні продукти на 1,5-2,5% жирності
Адже жир і жиророзчинні вітаміни з цих продуктів захищають ваші легені. Крім того, кисломолочні продукти є пробіотиками і покращують функцію кишечника.
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)
Нагадаємо, раніше дієтолог Тетяна Лакуста перерахувала основні кроки, які допоможуть перейти на здоровий спосіб життя.