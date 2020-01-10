ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как правильно питаться в офисе: советы диетолога

Lite » Еда 10.01.2020 - 08:36
Как правильно питаться в офисе: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Светлана Фус дала полезные рекомендации офисным работникам

Каждый офисный работник сталкивался с проблемой "что поесть?". Самый удобный и быстрый вариант ㅡ это перекус в ближайшем Фаст Фуде или кафе. А если нет времени выбежать на обед - перебить аппетит снеками на рабочем месте вместо полноценного обеда. Все это может привести к ухудшению самочувствия, проблемам с пищеварительной системой и набору лишнего веса. Ведь от того, что вы кушаете и когда, зависит продуктивность в течение рабочего дня. Профессиональный диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки, дала в своем Instagram полезные рекомендации о том, как же правильно питаться в офисе.

Основные моменты:

Нужно обязательно включать в меню сложные углеводы, а именно цельнозерновые каши/макароны из твердых сортов пшеницы, дабы избежать дефицита витаминов группы В и острого чувства голода.

Как правильно питаться в офисе: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Также не стоит забывать о важности употребления белков: мяса, рыбы, птицы, яиц. Эти продукты дают возможность поддерживать метаболизм на должном уровне. Лучшими способами для приготовления станет тушение, запекание в духовке, гриль или на пару. ⠀

Как правильно питаться в офисе: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если между обедом и ужином почувствовали сильный голод, позаботьтесь о полноценном перекусе. На такой случай подумайте что вы будете есть, отличным вариантом станет творожная запеканка с фруктами, овощной ролл в лаваше с сыром.

Как правильно питаться в офисе: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если вы можете брать еду с собой из дома или посетить кафе — это хорошо.
Но ни в коем случае нельзя голодать. И помните что "недорогие" кафе или Фаст Фуды экономят не только на качественных продуктах, но и на вашем здоровье.

Напомним, диетолог Елена Кален перечислила топ-10 упражнений на праздники для стройности и красоты.

Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов Простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый
Новости Украины здоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь