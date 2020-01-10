Как правильно питаться в офисе: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Светлана Фус дала полезные рекомендации офисным работникам

Каждый офисный работник сталкивался с проблемой "что поесть?". Самый удобный и быстрый вариант ㅡ это перекус в ближайшем Фаст Фуде или кафе. А если нет времени выбежать на обед - перебить аппетит снеками на рабочем месте вместо полноценного обеда. Все это может привести к ухудшению самочувствия, проблемам с пищеварительной системой и набору лишнего веса. Ведь от того, что вы кушаете и когда, зависит продуктивность в течение рабочего дня. Профессиональный диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки, дала в своем Instagram полезные рекомендации о том, как же правильно питаться в офисе.

Основные моменты:

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Нужно обязательно включать в меню сложные углеводы, а именно цельнозерновые каши/макароны из твердых сортов пшеницы, дабы избежать дефицита витаминов группы В и острого чувства голода.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Также не стоит забывать о важности употребления белков: мяса, рыбы, птицы, яиц. Эти продукты дают возможность поддерживать метаболизм на должном уровне. Лучшими способами для приготовления станет тушение, запекание в духовке, гриль или на пару. ⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если между обедом и ужином почувствовали сильный голод, позаботьтесь о полноценном перекусе. На такой случай подумайте что вы будете есть, отличным вариантом станет творожная запеканка с фруктами, овощной ролл в лаваше с сыром.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если вы можете брать еду с собой из дома или посетить кафе — это хорошо.

Но ни в коем случае нельзя голодать. И помните что "недорогие" кафе или Фаст Фуды экономят не только на качественных продуктах, но и на вашем здоровье.

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