Ночной голод: как прекратить набеги на холодильник перед сном

Как перестать есть по ночам (Коллаж РБК-Украина)

Диетолог рассказала, о чем сигнализирует чувство голода перед сном и как от него избавиться

Переедание – одна из основных причин плохого сна, а также проблем со здоровьем всего организма. Диетологи рекомендуют сбалансировать режим питания и отказаться от перекусов, чтобы по вечерам чувство голода не застало врасплох.

Если хочется съесть что-то высококалорийное и жирное, то не стоит ставить жесткие ограничения – диетологи советуют даже вредные продукты позволять себе, но только в первой половине дня и в небольшом количестве.

"Решите для себя, что "запрещенных" продуктов не. Пусть они будут в вашей жизни, но все же не больше 10% от общего объема пищи. То есть, тот же кусочек тортика, но не два или три, а один", - объяснила диетолог Людмила Денисенко в комментарии для "КП в Украине".

Она дала рекомендации о том, как обмануть организм и избежать вечернего переедания перед сном.

Выпить воды. Если очень хочется есть, то можно выпить стакан обычной прохладной воды. Пить нужно медленно, неторопливыми глотками. Часто организм подает сигналы о том, что ему нужна жидкость, а человек их трактует, как сигналы о голоде.

Используйте ароматы. Для того, чтобы снизить чувство голода, можно использовать различные ароматы, которые способствуют снижению аппетита. Это лаванда, запахи хвои, цитруса, а также пряные – тимьян, анис, базилик, гвоздика, имбирь, корица, мускатный орех, розмарин. По вечерам можно вдыхать аромомасло, чтобы сбить чувство голода.

Займите руки. Часто чувство голода возникает от того, что человек бездельничает или весь вечер смотрит ТВ. При таком времяпровождении чувство голода, особенно после 22:00 усиливается. Стоит заменить засыпание перед телевизором на что-то более полезное – вышивание крестиком, вязание, разгадывание кроссвордов, настольные игры, чтение, разгадывание головоломок.

Не нервничать перед сном. Перед сном не стоит активно серфить новостные сайты и читать новости в социальных сетях, а также смотреть новости по ТВ. Для того, чтобы сон был спокойным – стоит принять расслабляющую ванную, выпить чаю с ромашкой или мятой, посмотреть легкую комедию или поиграть с домашними животными. Важно соблюдать режим и укладываться спать в определенное время, к примеру, в 23:00. Как утверждают ученые, именно в это время снижается выработка гормона грелина, который отвечает за чувство голода.

Почистите зубы. Перед сном обязательно нужно почистить зубы и по необходимости, пройтись зубной ниткой. Затраченные усилия не захочется убивать еще одним вечерним перекусом. А если зубная паста мятная, то это перебьет чувство голода.

Выпейте стакан молока с корицей. Специалисты рекомендуют использовать на ночь также кефир или ряженку. В напиток можно добавить куркуму, корицу или молотый имбирь. Корица эффективно снимает чувство голода. Также можно добавить чайную ложку меда, чтобы восполнить количество глюкозы.

Диетолог отметил, что если все вышеперечисленные средства не помогли, то можно сделать тост с нежирным мясом или съесть хлебец с кусочком сыра. Она также добавила, что есть пять основных причин ночного голода:

1. Болезни желудка. У некоторых заболеваний сосущее чувство под ложечкой – симптом. Стоит посетить специалиста.

2. Строгие диеты. Организм не получает достаточно питательных веществ и к вечеру требует восполнения энергии.

3. Неполноценное питание в течение дня. Если днем был пропущен обед или не было завтрака, то к вечеру организм попытается наверстать.

4. Одиночество. Психологическое напряжение, депрессия, стрессы - одни из самых частых причин вечернего голода. Человек склонен заедать накопившиеся психологические проблемы.

5.Привычка много есть. Если в течение дня есть не три раза, а постоянно перекусывать и в большом количестве, то и вечером организм будет требовать продолжения банкета.