ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чим замінити шкідливу їжу: дієтолог запропонувала корисні аналоги

Lite » Їжа 14.01.2020 - 16:22
Чим замінити шкідливу їжу: дієтолог запропонувала корисні аналоги
Ілюстративне фото (pexels.com)

Знаючи деякі лайфхаки, можна зробити улюблені піцу і бургери менш шкідливими

Продукти харчування можуть бути як корисними, наприклад, такими, що допомагають почистити організм після святкового застілля, так і дуже шкідливими для нашого організму і фігури. Дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram запропонувала компроміс між любов'ю до такої смачної, але не особливо корисної їжі, і правильним харчуванням.

Експерт перерахувала здорові або хоча б менш шкідливі аналоги улюблених багатьма "смаколиків".

Піца

Якщо приготовлена без маргарину і з свіжих продуктів, то не так і шкідлива.
Багато залежить від начинки - вибирайте начинку без майонезу, обсмаженого бекону і ковбасок.

Чим замінити шкідливу їжу: дієтолог запропонувала корисні аналоги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Снеки: чіпси, картопля фрі, начос, діпи

Все, що обсмажене у фритюрі - 100% отрута, тк наближає кожного з нас до онкозахворювань. Снеки зазвичай додають до пива, беруть в кіно або в поїздку, тобто їдять тоді - коли і голоду немає! Ідеально - викреслити їх зі свого всесвіту.
Заміна - горішки і домашній попкорн (читайте склад, щоб не було масла).


Бургери

Найшкідливіше - це жирний соус і начинка. Намагайтеся вибирати начинку не фритюр і просіть приготувати бургер без соусу. Добре, якщо у вашому бургері буде лист салату і кільце помідора.

Чим замінити шкідливу їжу: дієтолог запропонувала корисні аналоги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Шоколадні цукерки

Орієнтир на склад, як правило в цукерках більше "гидоти", ніж у звичайній плитці шоколаду. Так як у них є наповнювачі, барвники та інше. Вибираючи з двох зол, звичайний шоколад виявиться меншим злом. 30г на день можна собі дозволити.

Кетчупи

У них майже немає томата, а лише крохмаль і цукор, натрій в різних варіантах.
Замінюємо на домашню томатну пасту, домашній сік або помідори. Особисто моє відкриття - заморожені з осені помідори-чері, кладу їх в рис, пасту, овочі. Такі страви не вимагають додатковий соус.

Чим замінити шкідливу їжу: дієтолог запропонувала корисні аналоги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала продукти, які не слід їсти натщесерце вранці.

Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування Загрожує зривом: дієтолог назвала топ-3 грубі помилки тих, хто худне
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся