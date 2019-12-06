ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Так ли вреден? Диетолог развела распространенные мифы о майонезе

Lite » Еда 06.12.2019 - 08:37
Так ли вреден? Диетолог развела распространенные мифы о майонезе
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт заявила, что майонез не так страшен, как принято считать

В преддверии новогодних праздников, когда пора составлять меню и задуматься о том, что поставить на стол, возникают трудности с выбором здоровых и полезных блюд. Вместо этого, хочется по традиции устроить "праздник живота", ведь какой Новый Год без оливье с майонезом? Об этом соусе ходит немало "страшилок", но так ли он опасен для худеющих? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развеяла мифы о кофе, на странице в Instagram раскрыла всю правду о майонезе.

Самый актуальный вопрос в преддверии Нового Года. Майонез обычно входит в список самых запретных продуктов, иметь его дома это вообще "моветон". Но так ли страшен этот соус? И откуда такой страх конкретного продукта?

Майонез калорийный - это правда

В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла?

Так ли вреден? Диетолог развела распространенные мифы о майонезе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вредный?

Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально.Тогда в чем дело?

  • много соли, это отнюдь не полезно
  • много калорий

А вот состав - ничего страшного и опасного нет.

Так ли вреден? Диетолог развела распространенные мифы о майонезе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А как же майонез лайт? Или постный?

Почему нет? Главное - читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать.

Ура, можно есть майонез каждый день?

Так ли вреден? Диетолог развела распространенные мифы о майонезе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не совсем, из-за большого количества соли и калорий не рекомендуется есть майонез или выбирать все-таки диетический.

  • Нет вредных продуктов, дело в количестве.
  • Просто не покупайте майонез домой на каждый день и никаких проблем!
  • Делайте майонез дома, рецептов в интернете полно.
  • От ложки салата с майонезом в новогоднюю ночь ничего не случится.
  • Но, безусловно, на столе не должно быть ВСЕ с майонезом. Ищите баланс!

Напомним, что диетолог Нати Ассатур поделилась рабочим методом похудения зимой.

Как снизить калории в вашем рационе: диетолог поделилась секретами Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь