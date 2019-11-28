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Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению

Lite » Еда 28.11.2019 - 14:32
Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт прокомментировала вопросы о вреде и пользе кофе

Кофе – друг или враг для здоровья и фигуры? Диетологи и врачи до сих пор изучают влияние этого бодрящего напитка на организм, но уже успели сделать ряд важных выводов. Диетолог Альбина Комиссарова, которая указалана на заблуждения о суперфудах, ответила на яд самых часто задаваемых вопросов об этом продукте, а также развеяла распространенные мифы на своей странице в Instagram.

Эксперт выбрала топ-6 самых популярных утверждения о кофе и разобрала каждое из них.

Кофе - это вредно?

Доказаны положительные эффекты кофеина: уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика сахарного диабета 2 типа, рака печени, рака матки, болезни Паркинсона.

Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В 2016 году ВОЗ исключила кофе из списка потенциальных канцерогенов. Но могут быть и отрицательные: ухудшение сна, нервозность, изжога, ощущение сердцебиения, повышение холестерина (при избыточном употреблении).

Сколько мне можно кофе?

В сутки здоровому человеку допустимо употреблять 400 мг кофеина, это 3-5 чашек кофе в сутки. Беременной женщине допустимо употреблять 200 мг кофеина. Это 1-2 кружки в сутки.

Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ого! А если мне плохо от такого количества? Все мы разные, найдите комфортную для себя норму.

Когда лучше не употреблять кофеин?

  • Если вы ребенок или подросток
  • Когда кофеин смешан с алкоголем (водка+энергетик)
  • Если вас беспокоит бессонница, раздражительность, сердцебиение и т.д.

Зеленый кофе поможет похудеть?

Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нет, его эффект не был доказан ни в одном качественном исследовании.

Кофе мочегонит?

Есть слабый мочегонный эффект, но он компенсируется общим количеством жидкости из кофе.

Кофе выводит кальций из организма?

Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофеин действительно незначительно влияет на всасывание кальция в кишечнике. Но это компенсируется 1-2 ст. л. молока.

Кстати, диетолог Елена Кален научила получать максимум пользы от употребления орехов.

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