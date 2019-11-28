Диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт прокомментировала вопросы о вреде и пользе кофе

Кофе – друг или враг для здоровья и фигуры? Диетологи и врачи до сих пор изучают влияние этого бодрящего напитка на организм, но уже успели сделать ряд важных выводов. Диетолог Альбина Комиссарова, которая указалана на заблуждения о суперфудах, ответила на яд самых часто задаваемых вопросов об этом продукте, а также развеяла распространенные мифы на своей странице в Instagram.

Эксперт выбрала топ-6 самых популярных утверждения о кофе и разобрала каждое из них.

Кофе - это вредно?

Доказаны положительные эффекты кофеина: уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика сахарного диабета 2 типа, рака печени, рака матки, болезни Паркинсона.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В 2016 году ВОЗ исключила кофе из списка потенциальных канцерогенов. Но могут быть и отрицательные: ухудшение сна, нервозность, изжога, ощущение сердцебиения, повышение холестерина (при избыточном употреблении).

Сколько мне можно кофе?

В сутки здоровому человеку допустимо употреблять 400 мг кофеина, это 3-5 чашек кофе в сутки. Беременной женщине допустимо употреблять 200 мг кофеина. Это 1-2 кружки в сутки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ого! А если мне плохо от такого количества? Все мы разные, найдите комфортную для себя норму.

Когда лучше не употреблять кофеин?

Если вы ребенок или подросток

Когда кофеин смешан с алкоголем (водка+энергетик)

Если вас беспокоит бессонница, раздражительность, сердцебиение и т.д.

Зеленый кофе поможет похудеть?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нет, его эффект не был доказан ни в одном качественном исследовании.

Кофе мочегонит?

Есть слабый мочегонный эффект, но он компенсируется общим количеством жидкости из кофе.

Кофе выводит кальций из организма?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофеин действительно незначительно влияет на всасывание кальция в кишечнике. Но это компенсируется 1-2 ст. л. молока.

Кстати, диетолог Елена Кален научила получать максимум пользы от употребления орехов.