Чи так шкідливий? Дієтолог розвела поширені міфи про майонез

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт заявила, що майонез не так страшний, як прийнято вважати

Напередодні новорічних свят, коли пора складати меню і задуматися про те, що поставити на стіл, виникають труднощі з вибором здорових і корисних страв. Замість цього, хочеться за традицією влаштувати "свято живота", який Новий Рік без олів'є з майонезом? Про це соусі ходить чимало "страшилок", але чи так він небезпечний для тих, хто худне? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про каву, на сторінці в Instagram розкрила всю правду про майонез.

Найактуальніше питання напередодні Нового Року. Майонез зазвичай входить в список заборонених продуктів, мати його будинку це взагалі "моветон". Але чи так страшний цей соус? І звідки такий страх конкретного продукту?

Майонез калорійний - це правда

В середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Проте в оливковій олії 884 ккал, а у вершковому 717 ккал. Але ви бачили людину, яка боїться оливкової олії?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шкідливий?

Майонез робиться з рослинної олії (ненасичених жирів), кількість трансжирів у ньому також мінімальна.Тоді в чому справа?

багато солі, це аж ніяк не корисно

багато калорій

А ось склад - нічого страшного і небезпечного немає.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А як же майонез лайт? Або пісний?

Чому немає? Головне - читайте склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати.

Ура, можна їсти майонез кожен день?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не зовсім, через велику кількість солі і калорій не рекомендується їсти майонез або вибирати все-таки дієтичний.

Немає шкідливих продуктів, справа в кількості.

Просто не купуйте майонез додому на кожен день і ніяких проблем!

Робіть майонез вдома, рецептів в інтернеті повно.

Від ложки салату з майонезом в новорічну ніч нічого не трапиться.

Але, безумовно, на столі не повинно бути ВСЕ з майонезом. Шукайте баланс!

Нагадаємо, що дієтолог Наті Ассатур поділилася робочим методом схуднення взимку.