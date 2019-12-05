Как похудеть зимой: диетолог поделилась здоровым и действенным методом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела пример зимей продуктовой корзины худеющих

Похудеть в зимнее время года – задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Мало того, что фруктов и овощей в обрез, так еще и резко сокращаются пешие прогулки и активности, но увеличиваться количество сытной, а значит калорийной пищи в меню. Правда, ситуацию может спасти список овощей для зимнего рациона, но вот с похудением дела обстоят сложнее. Диетолог Нати Ассатур на странице в Instagram поделилась действенным методом снижения веса.

Обычно мы меньше двигаемся в зимние месяцы, ленимся ходить в спортзал, да и вообще выходить лишний раз на улицу. К тому же, едим меньше свежих овощей и фруктов, отдавая предпочтение горячему, сытному - а это более жирные и калорийные блюда. Из-за этого получаем намного меньше полезностей. А если еще и на диету сесть, это вообще даст обратный эффект, приведет к истощению, срыву и может нанести вред здоровью в целом.

Именно поэтому диетолог советует зимой обратить особое внимание на выбор принципа питания для похудения, чтобы не навредить своему организму и не сорваться в пучину обжорства. Это не должна быть диета! Это должно быть обычное, осознанное питание.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт предложила простой метод, без всяких расчетов КБЖУ, весов и др. сложностей по названием "333 и одна тарелка".

Суть заключается в том, что 3 ваши основные приема - завтрак, обед, ужин, должны состоять из 3 компонентов: белок, гарнир, салат. И умещаться на одной стандартной порционной тарелке. Например, первая треть тарелки - котлета или омлет, вторая треть - картошка или каша, и третья - винегрет или зелень, другие овощи. И между этими основными приемами должно быть 3 перекуса - орехи, фрукты, или сухофрукты к чаю.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог привела пример простой зимней продуктовой корзины, если вы хотите похудеть и сохранить здоровье, получить все нужные витамины и минералы и уберечься от вирусов.

Фото: instagram.com/naty_assatur

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