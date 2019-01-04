Вкусные праздники: британский рождественский пудинг

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/klopotenko)

К традиционному украинскому рождественскому меню можно добавить изюминку в виде британского десерта

Рождество — хороший повод порадовать своих близких вкусненьким, считает Евгений Клопотенко, победитель шоу Мастер-шеф и основатель социального проекта по смене культуры питания "CultFood". Он предложил приготовить традиционный британский пудинг, ингредиенты для которого найдутся на практически на каждой украинской кухне.

"Мне нравится заимствовать рецепты праздничных блюд из разных кухонь мира. Особенно, если эти блюда очень вкусные и не вносят диссонанс в нашу кухню. На этот раз я решил приготовить британский рождественский пудинг", - рассказал он на своей странице в Instagram.

Фото: (instagram.com/klopotenko)

Ингридиенты:

250 г — сухофрукты (курага, инжир, изюм)

100 г — сахар (коричневый или обычный)

100 г — масло сливочное

100 г — овсяные отруби

50-100 г — грецкие орехи (крупно порубленные)

50 г — мука (высшего сорта или цельнозерновая)

2-3 шт. — яйцо

1 шт. — яблоко

1 шт. — апельсин

1-2 ст. л. — коньяк

1 ч. л. — корица (молотая)

1 ст. л. — мед

Пошаговый рецепт:

1. Сухофрукты следует вымыть и распарить кипятком, а затем нарезать небольшими кусочками. Добавить молотую корицу сок и цедру лимона, апельсина и залить на 10 минут коньяком.

2. В отдельной посуде взбить яйца с сахаром и медом до однородного состояния. Растопленное и охлажденное сливочное масло перемешайте с сухофруктами, добавьте яичную массу, орехи, яблоко (измельченное на терке) и хорошо перемешайте.

3. Теперь можно добавить муку и овсяные отруби, все тщательно перемешать.

4. В разогретую до 180 градусов духовку поставить водяную баню (глубокий противень с водой), в которую поставить, распределенное на несколько небольших или одну большую форму, тесто .

5. Запекать 60-80 минут или до полного затвердения.

Готовый пудинг следует охладить в форме до комнатной температуры, а затем оставить в холодильнике "отдохнуть" на ночь. Украсить можно просто, посыпав сахарной пудрой или по своему усмотрению.

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