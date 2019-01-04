Смачні свята: британський різдвяний пудинг

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/klopotenko)

До традиційного українського різдвяного меню можна додати родзинку у вигляді британського десерту

Різдво — хороший привід порадувати своїх близьких смачненьким, вважає Євген Клопотенко, переможець шоу Майстер-шеф і засновник соціального проекту по зміні культури харчування "CultFood". Він запропонував приготувати традиційний британський пудинг, інгредієнти для якого знайдуться на практично на кожній українській кухні.

"Мені подобається запозичувати рецепти святкових страв з різних кухонь світу. Особливо, якщо ці страви дуже смачні і не вносять дисонанс у нашу кухню. На цей раз я вирішив приготувати британський різдвяний пудинг", - розповів він на своїй сторінці в Instagram.

Фото: (instagram.com/klopotenko)

Інгредієнти:

250 г — сухофрукти (курага, інжир, родзинки)

100 г — цукор (коричневий або звичайний)

100 г — масло вершкове

100 г — вівсяні висівки

50-100 г — волоські горіхи (крупно порубані)

50 г — борошно (вищого ґатунку або цільнозернове)

2-3 шт. — яйце

1 шт. — яблуко

1 шт. — апельсин

1-2 ст. л. — кон'як

1 ч. л. — кориця (мелена)

1 ст. л. — мед

Покроковий рецепт:

1. Сухофрукти слід вимити і розпарити окропом, а потім нарізати невеликими шматочками. Додати мелену корицю сік і цедру лимона, апельсина і залити на 10 хвилин кон'яком.

2. В окремому посуді збити яйця з цукром і медом до однорідного стану. Розтоплене і охолоджене вершкове масло перемішайте з сухофруктами, додайте яєчну масу, горіхи, яблуко (подрібнене на терці) і добре перемішайте.

3. Тепер можна додати борошно і вівсяні висівки, все ретельно перемішати.

4. У розігріту до 180 градусів духовку поставити водяну баню (глибоке деко з водою), в яку поставити, розподілену на декілька невеликих або одну велику форму, тісто .

5. Запікати 60-80 хвилин або до повного затвердіння.

Готовий пудинг слід охолодити у формі до кімнатної температури, а потім залишити в холодильнику "відпочити" на ніч. Прикрасити можна просто, посипавши цукровою пудрою або на свій розсуд.

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