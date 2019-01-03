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Тает во рту: запеченные яблоки с чизкейком внутри

Lite » Еда 03.01.2019 - 07:17
Тает во рту: запеченные яблоки с чизкейком внутри
Фото: запеченные яблоки с чизкейком внутри (instagram.com/maridol777)

Приготовление этого блюда не займет много времени, но его нежный вкус никого не оставит равнодушным

Привычное и, казалось бы, скучное блюдо, запеченные яблоки, можно превратить в оригинальные десерт, тающий во рту.  Фуд-блогер Марина Долбус, которая публикует фото и рецепты в Instagram под ником maridol777, предлагает попробовать приготовить просто блюдо, которое по силам даже начинающим кулинарам - яблоки с нежной творожной сердцевинкой с хрустящим печеньем и сладкой карамелью.

Ингредиенты:

  • творожный сыр комнатной температуры – 450 г
  • сахар - 2/3 стакана
  • экстракт ванили – 1 ч.л.
  • яйца – 2 шт.
  • средние яблоки – 8 шт
  • карамель, печенье для подачи

Способ приготовления:

1. Смешайте сыр, сахар и экстракт ванили, пока масса не станет полностью гладкой. Добавьте яйца и перемешайте до однородной консистенции.
2. Предварительно разогрейте духовку до 150 °С.
3. Отрежьте 1/4 верхней части яблок, удалите сердцевину и примерно 2/3 всей мякоти фрукта.
4. Заполните каждое яблоко сырной смесью, оставив сверху немного места.
5. Разместите яблоки в форме для выпечки и выпекайте в духовке около 45-50 мин - до тех пор, пока они не станут мягкими, но сохранят форму и не треснут.
4. Дайте яблокам с начинкой полностью остыть, сверху посыпьте крошкой печенья и полейте карамелью.

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