Тает во рту: запеченные яблоки с чизкейком внутри

Приготовление этого блюда не займет много времени, но его нежный вкус никого не оставит равнодушным
Привычное и, казалось бы, скучное блюдо, запеченные яблоки, можно превратить в оригинальные десерт, тающий во рту. Фуд-блогер Марина Долбус, которая публикует фото и рецепты в Instagram под ником maridol777, предлагает попробовать приготовить просто блюдо, которое по силам даже начинающим кулинарам - яблоки с нежной творожной сердцевинкой с хрустящим печеньем и сладкой карамелью.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Смешайте сыр, сахар и экстракт ванили, пока масса не станет полностью гладкой. Добавьте яйца и перемешайте до однородной консистенции.
2. Предварительно разогрейте духовку до 150 °С.
3. Отрежьте 1/4 верхней части яблок, удалите сердцевину и примерно 2/3 всей мякоти фрукта.
4. Заполните каждое яблоко сырной смесью, оставив сверху немного места.
5. Разместите яблоки в форме для выпечки и выпекайте в духовке около 45-50 мин - до тех пор, пока они не станут мягкими, но сохранят форму и не треснут.
4. Дайте яблокам с начинкой полностью остыть, сверху посыпьте крошкой печенья и полейте карамелью.
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