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Аппетитно и несложно: рецепт сытного "пастушего пирога"

Lite » Еда 03.01.2019 - 20:15
Аппетитно и несложно: рецепт сытного "пастушего пирога"
Фото: пастуший пирог (instagram.com/kirilife_com)

Рецепт этого сытного и не сложного блюда наверняка понравится любителям вкусно покушать

Вечером после трудового дня хочется не стоять у плиты, а приготовить что-то сытное и вкусное одновременно без лишних затрат времени и сил. Для такого случая идеально подойдет рецепт "пастушьего пирога" от фуд-блогера Татьяны Кирьяновой. Рецептом просто и сочного блюда она поделилась на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • фарш – 800 г
  • замороженный зеленый горошек – 200 г
  • сливочное масло – 70 г
  • майонез – 1-2 ст.л.
  • большая луковица – 1шт.
  • крупная морковь – 1 шт.
  • чеснок – пару зубочков
  • вустерский соус
  • тертый пармезан для посыпки
  • измельченная петрушка
  • листики тимьяна
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1.  Очищенный картофель нарезать на небольшие кубики и отварить. Слить воду, добавить масло, майонез и взбить блендером.
  2.  Обжарить на сковороде до прозрачности мелко нарезанный лук. Добавить фарш, обжарить. Добавить горошек и морковь и обжарить на небольшом огне.
  3. Добавить к мясу и овощам вустерский соус, посолить, поперчить, выдавить чеснок. Добавить рубленую петрушку и тимян.
  4.  Разогреть духовку до 180°С. В форму для запекания выложить мясную массу с овощами. Сверху выложить пюре, разровнять. Вилкой сделать небольшие «бороздки».
  5.  Поставить пирог в духовку на 45 мин. За 10 мин до конца приготовления посыпать сыром.

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