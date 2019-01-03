Аппетитно и несложно: рецепт сытного "пастушего пирога"
Фото: пастуший пирог (instagram.com/kirilife_com)
Рецепт этого сытного и не сложного блюда наверняка понравится любителям вкусно покушать
Вечером после трудового дня хочется не стоять у плиты, а приготовить что-то сытное и вкусное одновременно без лишних затрат времени и сил. Для такого случая идеально подойдет рецепт "пастушьего пирога" от фуд-блогера Татьяны Кирьяновой. Рецептом просто и сочного блюда она поделилась на странице в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- фарш – 800 г
- замороженный зеленый горошек – 200 г
- сливочное масло – 70 г
- майонез – 1-2 ст.л.
- большая луковица – 1шт.
- крупная морковь – 1 шт.
- чеснок – пару зубочков
- вустерский соус
- тертый пармезан для посыпки
- измельченная петрушка
- листики тимьяна
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очищенный картофель нарезать на небольшие кубики и отварить. Слить воду, добавить масло, майонез и взбить блендером.
- Обжарить на сковороде до прозрачности мелко нарезанный лук. Добавить фарш, обжарить. Добавить горошек и морковь и обжарить на небольшом огне.
- Добавить к мясу и овощам вустерский соус, посолить, поперчить, выдавить чеснок. Добавить рубленую петрушку и тимян.
- Разогреть духовку до 180°С. В форму для запекания выложить мясную массу с овощами. Сверху выложить пюре, разровнять. Вилкой сделать небольшие «бороздки».
- Поставить пирог в духовку на 45 мин. За 10 мин до конца приготовления посыпать сыром.
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