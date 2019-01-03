Аппетитно и несложно: рецепт сытного "пастушего пирога"

Фото: пастуший пирог (instagram.com/kirilife_com)

Рецепт этого сытного и не сложного блюда наверняка понравится любителям вкусно покушать

Вечером после трудового дня хочется не стоять у плиты, а приготовить что-то сытное и вкусное одновременно без лишних затрат времени и сил. Для такого случая идеально подойдет рецепт "пастушьего пирога" от фуд-блогера Татьяны Кирьяновой. Рецептом просто и сочного блюда она поделилась на странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

фарш – 800 г

замороженный зеленый горошек – 200 г

сливочное масло – 70 г

майонез – 1-2 ст.л.

большая луковица – 1шт.

крупная морковь – 1 шт.

чеснок – пару зубочков

вустерский соус

тертый пармезан для посыпки

измельченная петрушка

листики тимьяна

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очищенный картофель нарезать на небольшие кубики и отварить. Слить воду, добавить масло, майонез и взбить блендером. Обжарить на сковороде до прозрачности мелко нарезанный лук. Добавить фарш, обжарить. Добавить горошек и морковь и обжарить на небольшом огне. Добавить к мясу и овощам вустерский соус, посолить, поперчить, выдавить чеснок. Добавить рубленую петрушку и тимян. Разогреть духовку до 180°С. В форму для запекания выложить мясную массу с овощами. Сверху выложить пюре, разровнять. Вилкой сделать небольшие «бороздки». Поставить пирог в духовку на 45 мин. За 10 мин до конца приготовления посыпать сыром.

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